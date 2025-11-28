В ХМАО популярные марки бензина подешевели на 5% за ноябрь

В ХМАО подешевел бензин АИ-92 и АИ-95 Фото: Роман Наумов © URA.RU

В Югре цены на бензин АИ-92 и АИ-95 снизились за месяц примерно на три рубля за литр, что составляет около 5%. Об этом свидетельствуют данные Тюменьстата.

«В начале ноября 2025 года бензин АИ-92 стоил 65,61 рубля, а к текущей неделе его цена снизилась до 62,43 рубля. Стоимость АИ-95 упала с 69,66 до 66,81 рубля за литр», — указано в отчетах ведомства, с которыми ознакомилось URA.RU. По информации Тюменьстата, снижение фиксируется третью неделю подряд.

Согласно статистике, наибольшее падение пришлось на первую половину ноября, когда стоимость АИ-92 и АИ-95 уменьшилась более чем на рубль за неделю. Отмечается, что бензин АИ-98, наоборот, показал небольшой прирост — около 0,3% за месяц. Дорожает дизельное топливо: его стоимость увеличилась с 79,8 до 79,82 рубля за литр, а в среднем за две недели выросла на 0,3%.

Продолжение после рекламы