Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Ссылка на Max

Экономика

Бизнес

В ХМАО продают нефтебазу за полмиллиарда рублей из-за банкротства

28 ноября 2025 в 18:45
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
В ХМАО продается крупная нефтебаза за полмиллиарда рублей

В ХМАО продается крупная нефтебаза за полмиллиарда рублей

Фото: Илья Московец © URA.RU

В ХМАО продают нефтебазу в поселке Излучинск Нижневартовского района почти за полмиллиарда рублей ХМАО, принадлежащую компании «Нефтьэнергопродукт». Имущество выставили на торги из-за банкротства фирмы, сообщил URA.RU организатор аукциона.

«В рамках процедуры банкротства объявлен аукцион по продаже имущественного комплекса нефтебазы ООО „Нефтьэнергопродукт“ из Излучинска. Начальная цена нефтебазы с резервуарами, зданиями, подъездными путями и земельными участками составляет 446,3 млн рублей», — сообщил продавец.

Компания «Нефтьэнергопродукт» занимается хранением нефти и нефтепродуктов. Она проходит процедуру конкурсного производства из-за банкротства. В рамках процедуры на продажу выставили крупную нефтебазу. Комплекс занимает два участка площадью около 38,5 тысяч квадратных метров. На территории находятся резервуары, здания, технологические трубопроводы, железнодорожные пути и подъездные дороги. В резервуарах могут оставаться нефтепродукты, которые новый владелец должен будет вернуть собственникам по договорам хранения.

Продолжение после рекламы

Ранее URA.RU писало, что налоговые органы добивались банкротства компании «Нефтьэнергопродукт». Причиной стали миллионные долги.

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!

Подписаться
Следующий материал