В ХМАО продают нефтебазу за полмиллиарда рублей из-за банкротства

В ХМАО продают нефтебазу в поселке Излучинск Нижневартовского района почти за полмиллиарда рублей ХМАО, принадлежащую компании «Нефтьэнергопродукт». Имущество выставили на торги из-за банкротства фирмы, сообщил URA.RU организатор аукциона.

Компания «Нефтьэнергопродукт» занимается хранением нефти и нефтепродуктов. Она проходит процедуру конкурсного производства из-за банкротства. В рамках процедуры на продажу выставили крупную нефтебазу. Комплекс занимает два участка площадью около 38,5 тысяч квадратных метров. На территории находятся резервуары, здания, технологические трубопроводы, железнодорожные пути и подъездные дороги. В резервуарах могут оставаться нефтепродукты, которые новый владелец должен будет вернуть собственникам по договорам хранения.