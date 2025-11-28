В ХМАО продают нефтебазу за полмиллиарда рублей из-за банкротства
Фото: Илья Московец © URA.RU
В ХМАО продают нефтебазу в поселке Излучинск Нижневартовского района почти за полмиллиарда рублей ХМАО, принадлежащую компании «Нефтьэнергопродукт». Имущество выставили на торги из-за банкротства фирмы, сообщил URA.RU организатор аукциона.
«В рамках процедуры банкротства объявлен аукцион по продаже имущественного комплекса нефтебазы ООО „Нефтьэнергопродукт“ из Излучинска. Начальная цена нефтебазы с резервуарами, зданиями, подъездными путями и земельными участками составляет 446,3 млн рублей», — сообщил продавец.
Компания «Нефтьэнергопродукт» занимается хранением нефти и нефтепродуктов. Она проходит процедуру конкурсного производства из-за банкротства. В рамках процедуры на продажу выставили крупную нефтебазу. Комплекс занимает два участка площадью около 38,5 тысяч квадратных метров. На территории находятся резервуары, здания, технологические трубопроводы, железнодорожные пути и подъездные дороги. В резервуарах могут оставаться нефтепродукты, которые новый владелец должен будет вернуть собственникам по договорам хранения.
Ранее URA.RU писало, что налоговые органы добивались банкротства компании «Нефтьэнергопродукт». Причиной стали миллионные долги.
