На месторождении в ХМАО машиниста экскаватора насмерть завалило песком
Следователи возбудили уголовное дело после гибели рабочего на месторождении
Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
В Сургутском районе на месторождении из-за обвала песка погиб машинист экскаватора. Следственный комитет возбудил уголовное дело, сообщает пресс-служба ведомства.
«В ходе выполнения работ по разработке песчаного грунта на территории карьера кустовой площадки Федоровского месторождения произошел обвал массивной части пласта песка на машиниста экскаватора, находившегося возле спецтехники. Мужчина скончался на месте происшествия», — сообщает пресс-служба.
Следственный комитет возбудил уголовное дело по части 2 статьи 216 УК РФ «нарушение правил безопасности при ведении работ, повлекшее по неосторожности смерть человека». Правоохранительные органы устанавливают обстоятельства происшествия.
