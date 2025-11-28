Туристы из ХМАО повально едут в новогодние туры на самый жаркий азиатский курорт

Жители ХМАО едут в Таилайнд за жаркой погодой на Новый год Фото: Алена Полозова © URA.RU

У жителей ХМАО одним из самых популярных курортов на Новый год стал Таиланд. Югорчане летят туда за жаркой погодой и пляжами. Также среди топовых направлений оказались ОАЭ и Египет. Туристические тренды URA.RU обсудило с экспертом компании «Семь чудес» Марианной Кульченко.

«Самые популярные — это Таиланд (Пхукет) и Эмираты, так как выставлена полетная программа из Сургута. Если побюджетнее, это Египет, но вылеты из Тюмени и Екатеринбурга. В Таиланде еще любят Паттайю, поэтому летят через Екатеринбург и Новосибирск», — поясняет турагент.

В Таиланд зимой северяне едут прежде всего на пляжи и за жаркой погодой. Температура в это время может превышать +30. В новогодние праздники туристы в основном отправляются на курорт на неделю, а билеты начинают покупать еще летом, чтобы сэкономить.

Продолжение после рекламы

В конце осени и зимой стоимость тура на двоих уже может превышать 200 тысяч рублей. Отдых в Египте обходится немного дешевле. «Но в Египте в это время около 24-25 градусов. А кому-то нужна вообще жара», — отмечает Кульченко.