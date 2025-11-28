Пермские слухи: столкновение ведомств у края пропасти

Не бойтесь слухов — правда часто оказывается страшнее Фото: URA.RU

В пермской политтусовке на уходящей неделе хватало тем для обсуждения — здесь и прямой эфир губернатора Дмитрия Махонина, и странная ситуация вокруг скандального объекта в Березниках. Кроме того, мэр Перми Эдуард Соснин удивил слухачей своим выступлением в Екатеринбурге, модели недовольны итогами конкурса, жители устали от транспортных фокусов, а коммунальщики терроризируют целый двор. Об этом и многом другом — в свежих «Слухах».

«Слухи» — это информация от наших источников, которую мы не можем подтвердить. Но, заботясь об информированности своего читателя, URA.RU публикует эту непроверенную информацию: не бойтесь слухов — правда часто оказывается страшнее. Слухи представляют собой оценочные суждения, мнения, убеждения, предположения читателей по вопросам, представляющим всеобщий интерес. Мы не публикуем или же редактируем инсайды, которые носят оскорбительный характер.

Махонин усилил позиции за счет прямого эфира

Эфир явно удался - стильно и по делу Фото: URA.RU

Слухачи отмечают профессионально организованный прямой эфир пермского губернатора Дмитрия Махонина. Во-первых, очень красивая локация. Во-вторых, грамотно выстроенный кадр. Режиссер даже умудрился сделать так, что помещение, где проходил эфир, казалось больше, чем оно есть на самом деле. Да и сам Махонин отлично держался: не грузил цифрами, говорил по делу, делился личными историями, эмоциями. «Отличная работа, которая, безусловно, добавляет очков Дмитрию Махонину. Эфир однозначно можно назвать стильным», — восхищаются слухачи.

Продолжение после рекламы

В Березниках пресекли схему заработка на провалах

Как отмечает слухачи, в Березниках столкнулись интересы сразу нескольких федеральных и краевых ведомств. Теруправление Росимущества реализовало всего за 70 тысяч рублей объект по улице Котовского, находящийся в зоне провала. «Схема понятная: покупаем по бросовой цене объект, а потом идем за более высокой компенсацией в муниципальные и краевые органы власти», — рассуждают инсайдеры. В дело вмешались прокуратура и краевое минимущества, которые пошли в суд и отыграли сделку назад. «Как-то недосмотрели в управлении Росимущества. Возможно, эксцесс исполнителя. Наверное, проведут проверку и сделают работу над ошибками», — уверены слухачи.

«Новые люди» получили нагоняй от внутрипола

«Новым людям» преподали урок Фото: URA.RU

Новое руководство партии «Новые люди» в Прикамье проявляет излишнюю активность. Сперва пока еще не избранный главой реготделения НЛ Егор Лаптев принял участие в митинге в защиту бассейна «БМ», где предложил краевым властям взять объект в собственность региона. А потом «Новые люди» выступили с инициативой создания игорной зоны в Губахе. У края такая активность вызвала недоумение. Во-первых, зачем втягивать власти в спор хозяйствующих субъектов, который идет вокруг «БМ». Во-вторых, нет смысла создавать игорную зону, потому что это доходы не региона, а Федерации.

Скандальный общественник готовится создавать проблемы на выборах-2026

Говорят, что березниковский общественник, владелец крупного паблика в соцсети «ВКонтакте» Игорь Соловей собирается принять участие в выборах в заксобрание в следующем году. Он пойдет от партии «Новые люди», как в ходе кампании-2025, когда он баллотировался в думу Березников. У Соловья — скандальная репутация, но неплохие рейтинги и влияние на аудиторию через паблик. Сейчас все округа в Березниках в ЗС представляют топ-менеджеры «Уралкалия». Также в депутаты ЗС будет баллотироваться еще один представитель «Новых людей»: зам главного врача местной больницы Дмитрий Загорак. «Вряд ли выиграют, но кампания точно будет интересной», — иронизируют слухачи.

Новый ректор-депутат расстроил студентов

Новый ректор Чайковской госакадемии физкультуры и спорта (ЧГАФиС) Альберт Демченко расстроил студентов, шепчутся сплетники. А все из-за повышения стоимости проживания в студенческом общежитии. «Цены на общежитие растут, а ремонта как не было, так и нет, негодуют слухачи. При этом учащимся Демченко дал понять, что ни о каком снижении цен на проживание в общежитии и даже „заморозке“ не может быть и речи. Цены формирует рынок, а раз есть спрос, то и платите. Вроде как ответ был таким», — жалуются слухачи.

Продолжение после рекламы

В Перми пройдут выборы в парламент Киргизии

Говорят, что в эти выходные в Перми будет открыт избирательный участок для проведения досрочных выборов в парламент Киргизии — Жогорку Кенеш. Участок расположится в доме народного творчества «Губерния». Проголосовать, разумеется, могут только граждане Киргизии. «Далеко не во всех регионах открыты такие участки. И это очень интересный опыт», — говорят инсайдеры.

Мэр удивил пермяков своим выступлением в Екатеринбурге

Глава Перми Эдуард Соснин красиво представил столицу Прикамья на форуме «Города России: технологии лидерства» в Екатеринбурге, говорят свидетели. Но только хвалился мэр по большей части достижениями губернатора, отмечают злые языки. «Хоть привлечение федеральных кинокомпаний в регион, хоть проект „Зеленое кольцо“ — все это инициативы и реализация краевых властей, а не городских. Даже новое здание галереи включил в доклад, заявив, что оно откроется в декабре. Но это вообще не его тема», — недоумевают слухачи.

Омбудсмен привлек статусных силовиков к работе ведомства

Уполномоченный по правам человека в Прикамье Игорь Сапко на этой неделе собрал в своем кабинете следователей СК во главе с руководителем ведомства Денисом Головкиным. Сапко несколько лет назад инициировал практику совместных приемов. И проводит ее со всеми силовыми структурами по темам поступающих к нему обращений. «Формат, безусловно, удачный. Смотрится все это эффектно. Правда, есть риск, что сейчас все ринутся со своими жалобами сразу к Сапко, минуя другие инстанции», — смеются инсайдеры.

Врачей завалили пеленками

Говорят, что медики не знают, куда девать одноразовые пеленки. Пациенты по привычке в бюджетные поликлиники ходят со своими, а там на каждого человека выделен набор, который пропадает просто так. «Эти пеленки уже складывать некуда. Выкидывать тоже жалко», — рассказал инсайдер.

Туристы взяли моду учить английский в Азии

Шепчутся, что у пермяков становятся популярны туры с изучением английского языка в Азии. Состоятельные туристы готовы отдавать миллионы рублей за участие в языковом лагере, например, в Сингапуре. «Турфирмы подхватили этот тренд и уже стали рекламировать путевки длительностью от двух недель до года. Это получается выгоднее, чем лететь в Англию или Америку. И можно совместить с отдыхом на море, если отправиться, например, на Бали», — шепчутся слухачи.

Красотки недовольны организацией конкурса

Конкурс не получил достаточной медийной поддержки Фото: URA.RU

Поговаривают, что участницы конкурса красоты, который прошел в ноябре, подозревают организаторов в обмане. Дело даже не в том, что главная корона досталась не самой красивой, а в подходе к самому проекту. «Сначала конкурс несколько раз переносили. Но это еще полбеды. Финал проходил во дворце культуры, куда у зрителей вообще не было желания ехать вечером в будни. Организаторы обещали пиар для участниц в СМИ, а сами не пригласили ни одного журналиста. В итоге конкурсанток упомянули только в паре постов в соцсетях конкурса. Сложилось ощущение, что главная цель организаторов — нажиться на красавицах», — судачат сплетники.

Продолжение после рекламы

Объект культурного наследия времен Строгановых разрушается

Пермские краеведы бьют тревогу — разрушаются цеха Очерского железоделательного завода, который был основан графом Строгановым. «Строения появились в 1840-х годах. Они признаны объектами культурного наследия регионального значения, но сейчас заброшены и приходят в упадок», — рассказывают в тусовке историков. По словам слухачей, нынешнее руководство завода не заботится о постройках, а так как они находятся на закрытой территории предприятия, никто, кроме рабочих, их и не видит.

Краснокамск хочет славы

Власти Краснокамска решили вслед за Пермью и Лысьвой получить статус города трудовой доблести, рассказывают инсайдеры. «Сейчас при мэрии организована специальная рабочая группа, которая готовит пакет документов для подачи заявки. В нее вошли люди от заводов, учреждений культуры и просто лидеры мнений в городе», — говорят слухачи.

Жители Перми устали от транспортных изменений

Пермяки запутались в бесконечных изменениях Фото: URA.RU

Пермяки, пользующиеся автобусами, считают, что минтранс затеял заговор против них. Иначе сплетники не могут объяснить постоянную смену номеров автобусов и маршрутов. «Складывается впечатление, что над нами смеются и наблюдают как мы будем путаться в нововведениях. Только привыкнешь к маршруту автобуса и его номера, как его тут же меняют. В итоге то уедешь не в ту сторону, то стоишь на остановке по часу, потому что номер сменился, а ты не в курсе. Может уже пора остановиться и оставить все как есть, чтобы люди не путались», — рассуждают слухачи.

Пермские суды столкнулись с жесткой нехваткой кадров

Поговаривают, что в судах Пермского края начался массовый кадровый голод. Практически везде не хватает помощников судей и секретарей судебных заседаний. «Раньше люди после вузов бежали в суды, чтобы когда-то дорасти до статуса судьи. Сейчас выпускники не готовы тратить годы на такой путь по карьерной лестнице. Все хотят быстрых и больших денег, а в судах размер зарплаты порой смешон. Интересно будет ли этот вопрос как-то решаться», — судачат сплетники.

Пермячка помогла починить стелу Трудовой доблести,...

Шепчутся, что на текущей неделе в Перми случилась досадная поломка одного из знаковых арт-объектов. Речь о стеле Трудовой доблести, украшающей городскую площадь с одноименным названием. «Там ближе к вечеру четверга стала сбоить подсветка. Замигали фонари, а напольные светильники чуть ли не сигнал SOS передавать начали», — говорят очевидцы. По их словам, починить стелу помогла бдительная пермячка. «Она немедленно позвонила в мэрию и предупредила властей о поломке. В результате электрики срочно выехали на место и все исправили», — рассказали слухачи.

Продолжение после рекламы

…а пермяки приняли сбой за праздничную подсветку

Говорят, что большинство очевидцев приняли сбой в оборудовании стелы Трудовой доблести за праздничную иллюминацию. Якобы мерцала она в вечернее время очень красиво. «И очень органично вписывалась в антураж. Даже новогоднее настроение появилось, несмотря на почти полное отсутствие снега», — рассказали пермяки. Выдвигались при этом и другие интересные версии. «Кое-кто даже шутил, мол, это поздравление мэру Перми Эдуарду Соснину. У него же в четверг был день рождения», — смеются сплетники.

В Перми устроил экспансию новый медиахолдинг

В пермской медиатусовке подметили небывалую активность заходящего на пермский рынок медиахолдинга «Свежий ветер». Он якобы ускоренными темпами обновляет оборудование подконтрольных радиостанций и комплектует штат. «Переманивают как диджеев, так и технических специалистов. Последние охотно меняют работу, так как привлекает не только зарплата, но и новая техника», — поясняют инсайдеры. И добавляют, что медиахолдинг также завез в Пермь партию «варягов». «Это медиаменеджеры из других регионов. Похоже, в краевой столице „SV Медиа“ хочет громко заявить о себе», — рассуждают слухачи.

В Чайковском жители обеспокоены закрытием поликлиники

В Чайковском жители переживают из-за возможного закрытия здания, которое ранее принадлежало речникам. Теперь в нем размещается поликлиника №5. «По городу поползли слухи, что поликлинику закроют, а врачи якобы потеряют работу. Но, скорее всего, поликлинику просто ждет ремонт — здание морально устарело. Врачей на время ремонта, по-видимому, переведут в другой корпус. Власти заверяют, что без работы медперсонал не останется» — сплетничают слухачи.

Крупный завод попался на некачественных обедах

Слухачи отмечают, что жалобы на качество питания в заводских столовых стали появляться все чаще. На этот раз «проверку» блюд рабочим классом на качество не прошла столовая одного из крупных предприятий в Березниках. Инсайдеры жалуются, что там повара «расслабились» до такой степени, что стали терять ключи в емкостях для блюд. «Вкусовые характеристики супов и салатов столовой и раньше оставляли желать лучшего. А теперь, видимо, рабочим завода нужно привыкать к новым „сюрпризам“ от поваров», — негодуют сплетники. Но, ничего удивительного в этом нет, считают они, ведь уже давно питанием на предприятиях отдано на аутсорсинг, а сторонние организации гонятся за прибылью, а не за качеством.

Соседям ТЦ в Перми по утрам досаждает коммунальная техника

Жильцам не дают спать Фото: URA.RU

Настоящей пыткой называют жители дома, находящегося по соседству с крупным ТРК в Перми, работающую по утрам технику. По их словам, почти каждое утро к торговому центру подъезжает ассенизаторская машина и шумит на весь двор, когда еще жильцы спят. «Этот ад начинается примерно в полседьмого-семь часов утра. Машина начинает откачивать стоки, двигатель гудит на весь двор так, что потом уснуть невозможно уже. И так почти каждый день. Что мешает руководству ТЦ проводить такие работы днем?», — задаются вопросом слухачи. Некоторые жильцы, отмечает источник, уже обратились в прокуратуру с жалобой на торговый центр.

Продолжение после рекламы