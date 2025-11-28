Логотип РИА URA.RU
Пермяки начали исполнять новогодние желания тяжелобольных детей

Пермский фонд «Дедморозим» запустил сбор новогодних подарков больным детям
28 ноября 2025 в 18:01
Стать Дедмом Морозом легко

Фото: Дарья Попова © URA.RU

Исполнить новогоднее желание неизлечимо больного или оставшегося без родителей ребенка — добрая традиция в Пермском крае. Ежегодно в акции благотворительного фонда «Дедморозим» участвуют сотни пермяков. В этом году первое письмо малыша из Рудничного дома-интерната уже взято в работу, но еще около 250 пожеланий ждут своих волшебников.

«Многие из подопечных „Дедморозим“ не могут самостоятельно передвигаться, есть и дышать. Но, как и любые дети, умеют радоваться и верят в чудеса. Перед Новым годом они загадывают желания, а жители Прикамья много лет их исполняют», — рассказали URA.RU в фонде.

Письма воспитанников Осинского и Рудничного детских домов-интернатов, а также подопечных Службы будущего опубликованы на сайте dedmorozim.ru. Чтобы стать Дедом Морозом, надо откликнуться на любое письмо, забронировав желание словом «исполню». 13 и 14 декабря подарок нужно будет принести в штаб «Дедморозим» (Пермь, улица Сергея Данщина, 6А), а волонтеры увезут и вручат его ребенку, предоставив фотоотчет.

Фонд «Дедморозим» — крупнейший в Пермском крае. Проект в 2000-х стартовал именно с затеи собрать подарки для детей-сирот.

