Пермяки начали исполнять новогодние желания тяжелобольных детей

Исполнить новогоднее желание неизлечимо больного или оставшегося без родителей ребенка — добрая традиция в Пермском крае. Ежегодно в акции благотворительного фонда «Дедморозим» участвуют сотни пермяков. В этом году первое письмо малыша из Рудничного дома-интерната уже взято в работу, но еще около 250 пожеланий ждут своих волшебников.

«Многие из подопечных „Дедморозим“ не могут самостоятельно передвигаться, есть и дышать. Но, как и любые дети, умеют радоваться и верят в чудеса. Перед Новым годом они загадывают желания, а жители Прикамья много лет их исполняют», — рассказали URA.RU в фонде.

Письма воспитанников Осинского и Рудничного детских домов-интернатов, а также подопечных Службы будущего опубликованы на сайте dedmorozim.ru. Чтобы стать Дедом Морозом, надо откликнуться на любое письмо, забронировав желание словом «исполню». 13 и 14 декабря подарок нужно будет принести в штаб «Дедморозим» (Пермь, улица Сергея Данщина, 6А), а волонтеры увезут и вручат его ребенку, предоставив фотоотчет.

