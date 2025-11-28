Деменция «молодеет»: пермский ученый объяснил, кто в группе риска и как замедлить болезнь

Развитие деменции в первую очередь обусловлено биологическими и генетическими факторами. Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В 2025 году проблема деменции перестала быть исключительно медицинской и превратилась в значимый социальный феномен. Эксперты отмечают тревожную тенденцию. Увеличивается число случаев деменции среди людей младше 40 лет. Современные исследования показывают, что когнитивные нарушения могут возникать в более молодом возрасте, чем предполагалось ранее. Ученый Пермского Политеха разъяснил URA.RU причины, обуславливающих тревожную статистику.

«Ранняя деменция представляет собой постепенное снижение мыслительных функций мозга, которое приводит к утрате бытовых и профессиональных навыков у людей моложе 65 лет. К этому диагнозу относятся как первичные нейродегенеративные заболевания (например, болезнь Альцгеймера, деменция с тельцами Леви, лобно-височные деменции), так и вторичные формы (ВИЧ-деменция, сосудистая, посттравматическая, алкогольная и наркотическая деменции). Вторичные формы составляют большинство случаев. Также существует понятие псевдодеменции, которая связана с психическими расстройствами», — поясняет старший научный сотрудник кафедры «Химия и биотехнология» ПНИПУ, кандидат медицинских наук Валерий Литвинов.

По словам эксперта, классические нейродегенеративные заболевания редко встречаются среди молодежи. Однако «омоложение» деменции связано с увеличением числа случаев, обусловленных такими факторами, как алкогольная и наркотическая зависимость, а также ВИЧ-инфекция. При этом уровень наследственных и нейродегенеративных форм заболевания остается стабильно низким.

Развитие деменции в первую очередь обусловлено биологическими и генетическими факторами. Стресс может ускорять проявление симптомов и способствовать прогрессированию уже начавшегося заболевания. Однако в случае генетической предрасположенности к ранней деменции у молодых людей стресс не является определяющим фактором — около половины таких случаев обусловлены исключительно наследственными причинами.

Ситуация с деменцией среди молодежи в России соответствует глобальным тенденциям. Эксперт подчеркивает отсутствие специфических «российских» факторов риска развития заболевания. В регионах с более низким уровнем жизни чаще встречаются ранние формы деменции, связанные с инфекциями и социальными заболеваниями, однако фундаментальные механизмы развития болезни универсальны, что подтверждается данными международных исследований.