Минтрас рассказал о возникшей сложности в ремонте одного из важнейших путепроводов Перми

Все работы на путепроводе должны быть завершены во второй половине 2026 года Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Перми продолжаются работы по ремонту путепровода по улице Монастырской, расположенного рядом с краевым музеем (Дом Мешкова). Сейчас техническая готовность объекта составляет 45%: рабочие демонтировали старые опоры и плиты пролетного строения, устроили ливневку и проложили объездную дорогу на время ремонта. Об этом сообщается на сайте губернатора и правительства Прикамья.

«Техническая готовность путепровода составляет 45%. Сейчас выполняются работы по устройству буронабивных свай и ростверков, рабочие восстанавливают и усиливают каменную облицовку подпорных стен. Смонтирована 21 балка пролетного строения путепровода, сформирована и запущена в эксплуатацию объездная дорога», — сообщает пресс-служба краевой администрации.

Путепровод над железнодорожной веткой был построен в 1897–1899 годах. Его ремонт начался в сентябре текущего года и должен быть завершен во второй половине 2026 года. Работы ведутся в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». В краевом минтранспорта отмечают, что рабочие не только устроят новый путепровод, но и «архитектурно оформят объект». Так, предполагается создание смотровой площадки, организации парковки, замену мачт освещения, барьерного ограждения вдоль улицы Монастырской. Также вблизи парковки появится лестничный сход с возможностью прохода к памятнику железнодорожникам.

