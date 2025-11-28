Автобусы-«гармошки» будут обслуживать маршрут №15 в Перми Фото: Размик Закарян © URA.RU

В Пермь на маршруты выйдут 59 новых автобусов. Общественный транспорт, приобретенный в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни», уже поступил в краевую столицу, сообщается на сайте губернатора Пермского края.

«Новую технику разных классов вместимости получили МУП „Пермгорэлектротранс“, АО „Интранс ПК“, ООО „Ярославская транспортная компания — 2“ и ИП Миронов», — информирует пресс-служба краевого правительства. Так, компания «Интранс ПК» закупило 19 автобусов большого класса марки «Нефаз», а «Ярославская транспортная компания — 2» приобрела 18 автобусов — «гармошек» марки «ЛИАЗ». Транспорт закуплен в лизинг со скидкой от «Государственной транспортной лизинговой компании». С учетом новых автобусов количество «гармошек» в Перми достигнет 109 единиц. По этому показателю Пермь займет третье место после Москвы и Санкт-Петербурга.

Губернатор Дмитрий Махонин отметил, что парк общественного транспорта в краевой столице обновлен благодаря поддержке федерального центра. «Благодаря федеральной поддержке удалось значительно обновить парк общественного транспорта. Сейчас средний возраст автобусов в краевой столице — менее двух лет. В текущем году обновили 118 машин по нацпроекту, до конца года доведем эту цифру до 150», — отметил в своих соцсетях Махонин.

Часть автобусов уже вышла на линии, другие приступят к работе в декабре 2025 — январе 2026 годов. Новый общественный транспорт появится на следующих маршрутах: