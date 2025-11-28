Десятки новых автобусов выходят на маршруты в Перми. Видео
Автобусы-«гармошки» будут обслуживать маршрут №15 в Перми
Фото: Размик Закарян © URA.RU
В Пермь на маршруты выйдут 59 новых автобусов. Общественный транспорт, приобретенный в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни», уже поступил в краевую столицу, сообщается на сайте губернатора Пермского края.
«Новую технику разных классов вместимости получили МУП „Пермгорэлектротранс“, АО „Интранс ПК“, ООО „Ярославская транспортная компания — 2“ и ИП Миронов», — информирует пресс-служба краевого правительства. Так, компания «Интранс ПК» закупило 19 автобусов большого класса марки «Нефаз», а «Ярославская транспортная компания — 2» приобрела 18 автобусов — «гармошек» марки «ЛИАЗ». Транспорт закуплен в лизинг со скидкой от «Государственной транспортной лизинговой компании». С учетом новых автобусов количество «гармошек» в Перми достигнет 109 единиц. По этому показателю Пермь займет третье место после Москвы и Санкт-Петербурга.
Губернатор Дмитрий Махонин отметил, что парк общественного транспорта в краевой столице обновлен благодаря поддержке федерального центра. «Благодаря федеральной поддержке удалось значительно обновить парк общественного транспорта. Сейчас средний возраст автобусов в краевой столице — менее двух лет. В текущем году обновили 118 машин по нацпроекту, до конца года доведем эту цифру до 150», — отметил в своих соцсетях Махонин.
Часть автобусов уже вышла на линии, другие приступят к работе в декабре 2025 — январе 2026 годов. Новый общественный транспорт появится на следующих маршрутах:
- №8 «Микрорайон Садовый – Улица Гусарова»;
- №15 «Южная – ДДК им. Кирова – Центральный рынок» (на маршруте появятся 18 автобусов-«гармошек»);
- №38 «Площадь Дружбы – Микрорайон Гарцы»;
- №51 «Сквер имени Решетникова – Микрорайон Владимирский»;
- №62 «Станция Осенцы – ТРЦ «Планета» – Микрорайон Крохалева»;
- №74 «Микрорайон Владимирский – Улица Маяковского»;
- №75 «Площадь Дружбы – Микрорайон Соболи»;
- №100 (пригородный) «д. Петровка — г. Пермь».
