Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Ссылка на Max

Происшествия

Экстренная посадка: самолет сел в Перми из-за возможной утечки топлива

Самолет рейса Иркутск-Москва экстренно приземлился в Перми
28 ноября 2025 в 15:58
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Посадка прошла в штатном режиме, пострадавших нет

Посадка прошла в штатном режиме, пострадавших нет

Фото: Роман Наумов © URA.RU

В международном аэропорту «Пермь» (Большое Савино) совершил экстренную посадку самолет авиакомпании «Аэрофлот», следовавший по маршруту Иркутск — Москва. Это произошло 28 ноября.

«Причиной посадки стала возможная утечка топлива. На борту воздушного судна находилось 165 пассажиров», — пишет газета «Звезда» со ссылкой на источник. 

Посадка прошла в штатном режиме. Пострадавших нет, уточняет издание. URA.RU направило запрос в пресс-службу пермского аэропорта. Ответ ожидается. 

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!

Подписаться
Следующий материал