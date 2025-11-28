Экстренная посадка: самолет сел в Перми из-за возможной утечки топлива
Самолет рейса Иркутск-Москва экстренно приземлился в Перми
28 ноября 2025 в 15:58
Посадка прошла в штатном режиме, пострадавших нет
В международном аэропорту «Пермь» (Большое Савино) совершил экстренную посадку самолет авиакомпании «Аэрофлот», следовавший по маршруту Иркутск — Москва. Это произошло 28 ноября.
«Причиной посадки стала возможная утечка топлива. На борту воздушного судна находилось 165 пассажиров», — пишет газета «Звезда» со ссылкой на источник.
Посадка прошла в штатном режиме. Пострадавших нет, уточняет издание. URA.RU направило запрос в пресс-службу пермского аэропорта. Ответ ожидается.
