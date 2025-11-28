В Перми ввели новые правила зимнего содержания города
В частности, установлены конкретные сроки для уборки снега и наледи
Фото: Владимир Жабриков © URA.RU
С 2025 года в Перми будут применяться обновленные правила зимнего содержания города. Об этом сообщил глава города Эдуард Соснин в telegram-канале.
«Согласно нововведениям, установлены четкие временные рамки для очистки городских территорий от снега, наледи и сосулек. Так, при толщине снежного покрова свыше 30 сантиметров, а также при наличии наледи и сосулек, работы по их устранению должны быть выполнены в течение трех дней. Вывоз снега на специализированные полигоны необходимо осуществить в течение 12 дней после очистки территорий, используемых для прохода и проезда», — написал мэр.
Для устранения гололеда установлены следующие сроки: на дворовых и проезжей частях — в течение трех часов после обнаружения, в местах общего пользования — в течение четырех часов. Ответственность за содержание мест общего пользования возложена на МКУ «Пермблагоустройство», а за состояние придомовых территорий — на управляющие компании.
