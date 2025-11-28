В Перми ввели новые правила зимнего содержания города

В частности, установлены конкретные сроки для уборки снега и наледи Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

С 2025 года в Перми будут применяться обновленные правила зимнего содержания города. Об этом сообщил глава города Эдуард Соснин в telegram-канале.

«Согласно нововведениям, установлены четкие временные рамки для очистки городских территорий от снега, наледи и сосулек. Так, при толщине снежного покрова свыше 30 сантиметров, а также при наличии наледи и сосулек, работы по их устранению должны быть выполнены в течение трех дней. Вывоз снега на специализированные полигоны необходимо осуществить в течение 12 дней после очистки территорий, используемых для прохода и проезда», — написал мэр.