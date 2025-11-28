«Цифровая Россия» направила тонну гуманитарной помощи пермским бойцам на СВО

В составе груза были отправлены гаджеты Фото: пресс-служба «Цифровая Россия»

Федеральный проект «Цифровая Россия» отправил вещи первой необходимости бойцам из Пермского края, которые находятся в зоне специальной военной операции. Вес груза составил больше тонны, сообщил URA.RU член Госдумы, федеральный координатор проекта «Цифровая Россия» Антон Немкин.

«Для нас в „Цифровой России“ помощь бойцам — важная и ответственная миссия, которой мы уделяем особое внимание. Мы постоянно находимся на связи с ними, уточняем их потребности и передаем именно то, что требуется в конкретный момент. Сейчас особенно востребованы теплая одежда и обувь, спальные мешки, медицинские средства, а также мобильные телефоны. Мы выстраиваем работу так, чтобы каждый запрос был услышан и реализован в кратчайшие сроки, ведь наша цель — делать все возможное, чтобы наши военнослужащие всегда чувствовали поддержку из тыла», — отметил Антон Немкин.

Собеседник агентства уточнил, что гуманитарный груз формировался с учетом запросов военнослужащих. По словам Антона Немкина, были учтены даже такие нюансы как размер одежды, специфика медицинских средств и технических гаджетов.

Депутат отметил, что помощь военнослужащим и их семьям — одно из ключевых направлений проекта. Но кроме отправки гуманитарной помощи, участники проекта проводят работу по ресоциализации ветеранов СВО. Так, в 2023 году стартовал проект «Профессия цифра», где ветераны могут бесплатно пройти обучение по специальности в сфере IT, среди которых кибербезопасность, дизайн, БПЛА и другие. За два года учебу окончило более трех тысяч человек. Кроме этого, для участников СВО и членов их семей доступны курсы по цифровой грамотности.

«Мы продолжаем и донастройку российского законодательства в интересах участников спецоперации и членов их семей. В этой сфере есть еще немало вопросов, поэтому мы продолжаем готовить законодательные инициативы и обсуждать их с экспертным сообществом на площадке партпроекта. Например, сейчас мы готовим свои предложения в части ускорения процесса предоставления помощи и социальных услуг ветеранам СВО и их семьям в разных регионах через цифровизацию деятельности Фонда „Защитники отечества“, — заключил Немкин.