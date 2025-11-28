В Пермском крае активизировались «черные» кредиторы

По сравнению с аналогичным периодом 2024 года число нелегальных финансовых компаний увеличилось на 38% Фото: Денис Моргунов © URA.RU

С января по сентябрь 2025 года в Пермском крае выявлено 18 нелегальных финансовых организаций. Среди обнаруженных компаний 16 оказались «черными» кредиторами, а две — финансовыми пирамидами.

«По сравнению с аналогичным периодом 2024 года число нелегальных финансовых компаний увеличилось на 38%. Черные кредиторы занимаются незаконной выдачей займов. Зачастую такие организации притворяются ломбардами и не находятся под контролем Центрального банка. Клиенты подобных компаний рискуют лишиться залогового имущества и переплатить из-за высоких процентных ставок при выкупе и погашении задолженности», — сообщает пресс-служба Отделения Пермь Уральского ГУ Банка России.