В Пермском крае активизировались «черные» кредиторы
По сравнению с аналогичным периодом 2024 года число нелегальных финансовых компаний увеличилось на 38%
Фото: Денис Моргунов © URA.RU
С января по сентябрь 2025 года в Пермском крае выявлено 18 нелегальных финансовых организаций. Среди обнаруженных компаний 16 оказались «черными» кредиторами, а две — финансовыми пирамидами.
«По сравнению с аналогичным периодом 2024 года число нелегальных финансовых компаний увеличилось на 38%. Черные кредиторы занимаются незаконной выдачей займов. Зачастую такие организации притворяются ломбардами и не находятся под контролем Центрального банка. Клиенты подобных компаний рискуют лишиться залогового имущества и переплатить из-за высоких процентных ставок при выкупе и погашении задолженности», — сообщает пресс-служба Отделения Пермь Уральского ГУ Банка России.
В пермском отделении ЦБ также предупредили о рисках участия в проектах с признаками финансовых пирамид. Такие организации предлагают инвестировать средства под высокие проценты в различные активы: недвижимость, криптовалюты и криптоактивы, драгоценные металлы, сырьевые товары, а также в бизнесы с быстрой окупаемостью. Участие в подобных проектах может привести к потере крупных сумм.
Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!