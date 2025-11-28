Логотип РИА URA.RU
Происшествия

В Пермском крае активизировались «черные» кредиторы

Банк России с начала 2025 года обнаружил в Пермском крае 16 черных кредиторов
28 ноября 2025 в 17:46
По сравнению с аналогичным периодом 2024 года число нелегальных финансовых компаний увеличилось на 38%

Фото: Денис Моргунов © URA.RU

С января по сентябрь 2025 года в Пермском крае выявлено 18 нелегальных финансовых организаций. Среди обнаруженных компаний 16 оказались «черными» кредиторами, а две — финансовыми пирамидами.

«По сравнению с аналогичным периодом 2024 года число нелегальных финансовых компаний увеличилось на 38%. Черные кредиторы занимаются незаконной выдачей займов. Зачастую такие организации притворяются ломбардами и не находятся под контролем Центрального банка. Клиенты подобных компаний рискуют лишиться залогового имущества и переплатить из-за высоких процентных ставок при выкупе и погашении задолженности», — сообщает пресс-служба Отделения Пермь Уральского ГУ Банка России.

В пермском отделении ЦБ также предупредили о рисках участия в проектах с признаками финансовых пирамид. Такие организации предлагают инвестировать средства под высокие проценты в различные активы: недвижимость, криптовалюты и криптоактивы, драгоценные металлы, сырьевые товары, а также в бизнесы с быстрой окупаемостью. Участие в подобных проектах может привести к потере крупных сумм.

