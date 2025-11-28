Пермячка не кормила и не одевала своих детей, за что была осуждена

Суд вынес приговор жительнице Перми Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Жительница Перми злоупотребляла алкоголем и не следила за своими детьми. Она не кормила их, не покупала зимнюю одежду и не следила за их обучением. За это женщине вынесли приговор, сообщили в Мотовилихинском районном суде.

«С сентября 2023 по март 2024 года жительница Перми нигде не работала. По ночам громко пела, пила алкоголь и курила. Все это она делала в присутствии своих малолетних детей. Женщина не покупала еду и не готовила, ее не заботило, что дети спят без постельного белья. Она даже не купила им зимнюю одежду, из-за этого в морозы в школу ребята ходили в резиновых сапогах и осенних куртках», — уточнили в суде.