Штраф за неоплаченную парковку в Перми увеличат в 2,5 раза

Законодательное собрание Пермского края одобрило законопроект об увеличении штрафа за неоплаченную парковку. Согласно предложенным изменениям, размер штрафа в Перми возрастет с 1 тысячи до 2,5 тысяч рублей. Решение было принято 27 ноября. Законопроект вступит в силу после его официального опубликования.

«По данным разработчиков законопроекта, в 2024 году было вынесено более 127 тысяч постановлений о нарушениях, связанных с неоплатой парковки, причем более трети из них касались повторных нарушений. Чиновники пришли к выводу, что текущий размер штрафа не оказывает достаточного сдерживающего воздействия на нарушителей, поэтому необходимо его увеличить», — отмечают разработчики проекта.

Помимо увеличения штрафа за неоплаченную парковку, законопроект вводит административную ответственность за ряд других нарушений. В частности, будут предусмотрены штрафы за:

