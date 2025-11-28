Логотип РИА URA.RU
Общество

Штраф за неоплаченную парковку в Перми увеличат в 2,5 раза

Штраф за неоплаченную парковку в Перми вырастет 1 до 2,5 тысяч рублей
28 ноября 2025 в 13:05
Решение было принято 27 ноября

Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU

Законодательное собрание Пермского края одобрило законопроект об увеличении штрафа за неоплаченную парковку. Согласно предложенным изменениям, размер штрафа в Перми возрастет с 1 тысячи до 2,5 тысяч рублей. Решение было принято 27 ноября. Законопроект вступит в силу после его официального опубликования.

«По данным разработчиков законопроекта, в 2024 году было вынесено более 127 тысяч постановлений о нарушениях, связанных с неоплатой парковки, причем более трети из них касались повторных нарушений. Чиновники пришли к выводу, что текущий размер штрафа не оказывает достаточного сдерживающего воздействия на нарушителей, поэтому необходимо его увеличить», — отмечают разработчики проекта. 

Помимо увеличения штрафа за неоплаченную парковку, законопроект вводит административную ответственность за ряд других нарушений. В частности, будут предусмотрены штрафы за:

  • самовольное размещение аттракционов;
  • несоблюдение требований к внешнему виду объектов;
  • размещение транспортных средств на газонах, детских игровых и спортивных площадках;
  • нанесение надписей и афиш на фасады зданий;
  • нарушение сроков уборки снега;
  • нечитаемые номера на парковках.

