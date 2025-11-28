Штраф за неоплаченную парковку в Перми увеличат в 2,5 раза
Решение было принято 27 ноября
Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU
Законодательное собрание Пермского края одобрило законопроект об увеличении штрафа за неоплаченную парковку. Согласно предложенным изменениям, размер штрафа в Перми возрастет с 1 тысячи до 2,5 тысяч рублей. Решение было принято 27 ноября. Законопроект вступит в силу после его официального опубликования.
«По данным разработчиков законопроекта, в 2024 году было вынесено более 127 тысяч постановлений о нарушениях, связанных с неоплатой парковки, причем более трети из них касались повторных нарушений. Чиновники пришли к выводу, что текущий размер штрафа не оказывает достаточного сдерживающего воздействия на нарушителей, поэтому необходимо его увеличить», — отмечают разработчики проекта.
Помимо увеличения штрафа за неоплаченную парковку, законопроект вводит административную ответственность за ряд других нарушений. В частности, будут предусмотрены штрафы за:
- самовольное размещение аттракционов;
- несоблюдение требований к внешнему виду объектов;
- размещение транспортных средств на газонах, детских игровых и спортивных площадках;
- нанесение надписей и афиш на фасады зданий;
- нарушение сроков уборки снега;
- нечитаемые номера на парковках.
