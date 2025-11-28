Пермь встала в десятибалльных пробках из-за снегопада

В Перми наблюдается серьезное осложнение дорожной ситуации. Пробки вечером 28 ноября достигли 10 баллов. Об этом свидетельствуют данные в сервисе Яндекс. Карты.

URA.RU сообщало о том, что 28 ноября сотрудники Госавтоинспекции в Перми приступили к несению службы в усиленном режиме. Причиной стал сильнейший снегопад.