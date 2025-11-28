Логотип РИА URA.RU
Пермь встала в десятибалльных пробках из-за снегопада

Снегопад парализовал движение на дорогах в Перми
28 ноября 2025 в 17:59
Общественный транспорт также приходит с 20-минутными задержками

Общественный транспорт также приходит с 20-минутными задержками

Фото: Илья Московец © URA.RU

В Перми наблюдается серьезное осложнение дорожной ситуации. Пробки вечером 28 ноября достигли 10 баллов. Об этом свидетельствуют данные в сервисе Яндекс. Карты.

«Кроме того, наблюдаются задержки общественного транспорта. Ожидание превышает 20 минут», — сообщает telegram-канал «Пермский транспорт». 

URA.RU сообщало о том, что 28 ноября сотрудники Госавтоинспекции в Перми приступили к несению службы в усиленном режиме. Причиной стал сильнейший снегопад. 

