Пермь встала в десятибалльных пробках из-за снегопада

Снегопад парализовал движение на дорогах в Перми
28 ноября 2025 в 17:59
Общественный транспорт также приходит с 20-минутными задержками
Фото: Илья Московец © URA.RU
В Перми наблюдается серьезное осложнение дорожной ситуации. Пробки вечером 28 ноября достигли 10 баллов. Об этом свидетельствуют данные в сервисе Яндекс. Карты.
«Кроме того, наблюдаются задержки общественного транспорта. Ожидание превышает 20 минут», — сообщает telegram-канал «Пермский транспорт».
URA.RU сообщало о том, что 28 ноября сотрудники Госавтоинспекции в Перми приступили к несению службы в усиленном режиме. Причиной стал сильнейший снегопад.
