Глава столичной стройфирмы получил срок заочно за обман пермской актрисы Зои Бербер

Она оформила кредит на квартиру в декабре 2017 года. Дом должен был появиться в микрорайоне «Лайково» Московской области Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Андрей Пучков, ранее занимавший должность генерального директора ООО «Ивастрой», заочно приговорен к 14 годам лишения свободы в колонии общего режима за хищение более 90 млрд рублей у участников долевого строительства. Одна из потерпевших по делу — знаменитая пермская актриса Зоя Бербер, оставшаяся без квартиры.

«Суд, основываясь на доказательствах, представленных государственным обвинителем прокуратуры Северного административного округа, признал Пучкова виновным в злоупотреблении полномочиями (часть 2 статьи 201 УК РФ) и мошенничестве (часть 4 статьи 159 УК РФ)», — сообщает telegram-канал прокуратура прокуратура Москвы.

В ходе судебного разбирательства было установлено, что, будучи генеральным директором ООО «Ивастрой», Пучков без одобрения общего собрания участников компании передал фонду «Созидание» простые векселя на сумму 480 млн рублей, хотя не имел права совершать сделки на сумму свыше 15 млн рублей без соответствующего решения. Эти действия нанесли значительный ущерб организации.

Кроме того, с ноября 2016 года по апрель 2018 года, являясь фактическим руководителем нескольких компаний, включая ООО «Ивастрой», ООО «Ваш город», ООО «Экоквартал», ООО «Хайгейт» и АО «Континент Проект», Пучков похитил средства, полученные от участников долевого строительства. При этом он был осведомлен о том, что финансовые возможности компаний не позволяют завершить строительство жилых комплексов «Опалиха 03», «Лесобережный», ЖК «Митино 02», ЖК «Лайково», ЖК «Видный город» и ЖК «Солнечная система».

В результате действий Пучкова Фонд защиты прав граждан — участников долевого строительства, который в соответствии с законодательством обязан финансировать завершение строительства многоквартирных домов, понес ущерб свыше 90 млрд рублей. Также пострадали четыре физических лица — на сумму более 25 млн рублей.

Помимо лишения свободы, суд назначил Пучкову штраф в размере 2 млн рублей и запретил в течение трех лет занимать должности, связанные с управленческими, организационно-распорядительными и административно-хозяйственными полномочиями в коммерческих организациях, занимающихся строительством жилых и нежилых зданий с привлечением средств граждан для долевого строительства.

Поскольку Пучков находится в розыске, уголовное дело было рассмотрено в его отсутствие. В отношении него заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.