Суд постановил уволить худрука пермского Театра-Театра Мильграма в связи с утратой доверия

Прокуратура в данном споре указывала на имеющийся конфликт интересов Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

Ленинский районный суд Перми удовлетворил исковое заявление заместителя прокурора края о возложении на региональное Министерство культуры обязанности принять решение об увольнении художественного руководителя Театр-Театр Бориса Мильграма. Формулировка — в связи с утратой доверия.

«Расторгнуть контракт через 10 дней после вступления решения в силу. Мотивировочная часть будет оглашена 12 декабря», — цитирует судью журналист URA.RU из зала суда.

Адвокат Бориса Мильграма заявил, что они намерены обжаловать данное решение. На это у них будет месяц — начиная с 12 декабря.

Ранее URA.RU сообщало позицию надзорного органа по этому вопросу. По данным прокуратуры, в период с 2022 по 2023 год при подписании 12 контрактов на постановку спектаклей с режиссером Александром Пронькиным Мильграм создал ситуацию конфликта интересов.

Основанием для такого вывода послужил факт того, что Пронькин является супругом Эвы Мильграм — дочери художественного руководителя. Однако сам художественный руководитель, а также министерство культуры края и театр не согласились с требованиями надзорного органа.