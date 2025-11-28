Суд постановил уволить худрука пермского Театра-Театра Мильграма в связи с утратой доверия
Прокуратура в данном споре указывала на имеющийся конфликт интересов
Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU
Ленинский районный суд Перми удовлетворил исковое заявление заместителя прокурора края о возложении на региональное Министерство культуры обязанности принять решение об увольнении художественного руководителя Театр-Театр Бориса Мильграма. Формулировка — в связи с утратой доверия.
«Расторгнуть контракт через 10 дней после вступления решения в силу. Мотивировочная часть будет оглашена 12 декабря», — цитирует судью журналист URA.RU из зала суда.
Адвокат Бориса Мильграма заявил, что они намерены обжаловать данное решение. На это у них будет месяц — начиная с 12 декабря.
Ранее URA.RU сообщало позицию надзорного органа по этому вопросу. По данным прокуратуры, в период с 2022 по 2023 год при подписании 12 контрактов на постановку спектаклей с режиссером Александром Пронькиным Мильграм создал ситуацию конфликта интересов.
Основанием для такого вывода послужил факт того, что Пронькин является супругом Эвы Мильграм — дочери художественного руководителя. Однако сам художественный руководитель, а также министерство культуры края и театр не согласились с требованиями надзорного органа.
В пресс-службе прокуратуры Пермского края добавили, что после вступления решения суда в законную силу руководитель учреждения будет включен в реестр лиц, уволенных в связи с утратой доверия.
Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!