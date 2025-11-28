В его схему включатся новые остановки — «Утиное болото» и «Микрорайон Новый Январский» Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

С 1 декабря в Перми произойдет изменение в схеме движения маршрута №52, который обслуживает Кировский район. Он будет продлен — в его схему включатся новые остановки — «Утиное болото» и «Микрорайон Новый Январский», расположенные на улице Магистральной.

«После внесения изменений автобусы будут проходить через Старые Водники, а участок через Новые Водники будет исключен из маршрута. Пассажиры могут воспользоваться альтернативными маршрутами — №15, 20, 39, 64 и 7т», — сообщает департамент транспорта Перми в telegram-канале.

Ранее URA.RU сообщало о том, что в начале декабря изменения коснутся и Мотовилихинского района Перми. Маршрут №17к получит новый номер — №86, при этом трасса движения останется прежней. Что касается маршрута №33, то его маршрут будет сокращен — автобусы будут следовать только до Ивинского проспекта, рейсы до площади Восстания отменяются ввиду их непопулярности. Благодаря этому увеличится число рейсов из микрорайона Погода. Для того чтобы добраться из площади Восстания в микрорайон Ива, пассажиры смогут воспользоваться маршрутами №70 и 83.

