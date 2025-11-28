Слухи ЯНАО: собаки загоняли чиновников

Не бойтесь слухов — правда часто оказывается страшнее Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Пока губернатор Дмитрий Артюхов готовится к важному объявлению, ямальские мэры сражаются за новоселов. Тем временем в Ноябрьске судачат о судьбе Алексея Романова, а сам глава города стремится поскорее успокоить возмущенных учителей. Кто рад наступлению 40-градусных морозов, почему чиновники не могут угнаться за собаками и на какую хитрость пошли дорожные подрядчики — читайте в новом выпуске «Слухов».

«Слухи» — это информация от наших источников, которую мы не можем подтвердить. Но, заботясь об информированности своего читателя, URA.RU публикует эту непроверенную информацию: не бойтесь слухов — правда часто оказывается страшнее. Инсайды представляют собой оценочные суждения, мнения, убеждения, предположения читателей по вопросам, представляющим всеобщий интерес. Мы не публикуем или же редактируем инсайды, которые носят оскорбительный характер.

У Дмитрия Артюхова грядет повод для гордости Фото: Роман Наумов © URA.RU

Артюхов готовится объявить об успехе в имиджевом проекте

Губернатор Ямала Дмитрий Артюхов ждет завершения программы расселения одного миллиона квадратов аварийного жилья. В кулуарах окружного правительства вспоминают: в 2019 году заявленная цифра в миллион квадратов выглядела нереальной. «Сейчас заселяют буквально последние семьи до миллиона. Об успешной реализации программы готовятся отчитываться в ближайшие дни», — рассказывают источники.

Продолжение после рекламы

«Любимица губернатора» рассчитывает на преференции

В курилках администрации Муравленко вовсю обсуждают частную беседу мэра Елены Молдован, в которой она, по словам слухмейкеров, назвала себя «любимицей губернатора» среди глав муниципалитетов округа. Сплетники отмечают, что подобное заявление может быть связано с перераспределением полномочий между муниципалитетами, где власти Муравленко рассчитывают получить дополнительные преимущества. Однако злые языки предупреждают, что подобная «самоуверенность» не больше, чем шутка.

Мэры устроили соревнование

В кабинетах на Молодежи, 9 наблюдают за усилиями муниципальных глав по завершению программы расселения аварийного жилья — через считанные дни власти готовятся объявить о расселении одного миллиона квадратов метров. Рассказывают, что по этому поводу у мэров сложилась негласная конкуренция — каждый хочет, чтобы «миллионная» семья заселялась именно на его территории, ведь это сулит дополнительные очки от окружных боссов. «В каждом городе и районе, где ожидаются заселения до Нового года, надеются, что это будет их семья. Тогда к ним приедет губернатор Артюхов, тут же будут организованы торжество и похвалы», — рассказывают собеседники.

Жители Ноябрьска ждут новостей о будущем Алексея Романова Фото: Вячеслав Егоров © URA.RU

Мнения о будущем главы Ноябрьска разделились,…

Слухмейкеры активно обсуждают будущее градоначальника Ноябрьска. По одной из версий, мэр Алексей Романов может в скором времени получить новую должность. В кулуарах поговаривают о возможном переходе Романова на работу в Тюмень или Москву в случае отставки, а его место может занять ставленник Артюхова из Салехарда. Однако слухачи расходятся во мнениях: другие сплетники утверждают, что отставки не будет, и Романов просто отработает свой срок до конца, после чего не станет претендовать на новый.

…а сам Романов пытается нормализовать ситуацию с учителями

В администрации Ноябрьска подтверждают слухи о том, что мэр Романов собирает совещание с замом по социальным вопросам, руководителями городского депобраза и директорами школ. Причиной, по словам слухачей, стали массовые жалобы учителей на новую систему оплаты труда, направленные напрямую губернатору. Сплетничают, что Романов требует от подчиненных срочно разработать план нормализации ситуации, опасаясь дальнейшей эскалации конфликта и внимания федеральных СМИ.

В учительском скандале обнаружились иногородние интересанты

Оказалось, что самым большим противником грядущих изменений в системе оплаты труда учителей оказалась руководитель профсоюза работников образования Нового Уренгоя Марина Фардалова, которая давно не живет в городе и не работает в системе образования. Говорят, что активистка так поднялась на членских взносах (учителя отдают профсоюзу 1% от зарплаты ежемесячно), что якобы успела обзавестись разнообразной недвижимостью в нескольких городах России и даже, по слухам, за границей. «Теперь она использует любой повод. Бунтовала и против старшей школы, и против централизованной бухгалтерии. Ничего не добилась, но шум подняла. Причина банальная — нужны новые сторонники, чтобы продолжать за их счет жить на широкую ногу», — болтают слухачи.

Продолжение после рекламы

Власти не могут угнаться за собаками

Говорят, что власти Салехарда «захлебываются» в заявках от местных жителей на отлов бездомных животных, которые, по их мнению, представляют угрозу. Их якобы настолько много, что часть обращений уходит в архив. А такие локации уже будут проверены позже. А в дополнение к этому город накрыло снегом, еду становится достать сложнее. «Проблема с собаками — частое явление. Однако отловить их нужно в максимально короткий срок…» — взволнованно судачат слухачи.

Укладка плитки в зимних условиях — дело непростое Фото: Размик Закарян © URA.RU

Дорожники Ноябрьска используют промышленные фены для укладки плитки

В управлении ЖКХ Ноябрьска циркулирует курьезный слух. Якобы дорожные рабочие, чтобы выполнить план по благоустройству в зимних условиях, начали использовать промышленные строительные фены для отогрева промерзшего грунта перед укладкой тротуарной плитки. Слухачи с иронией отмечают, что такой «инновационный» метод работы значительно увеличивает стоимость работ, но при этом не гарантирует качества — по весне плитка неизбежно просядет. Злые языки шутят, что следующий шаг — укладка асфальта с помощью паяльных ламп.

Предприниматели готовят крупный гастропроект

Слухачи в деловых кругах Ноябрьска сообщают о подготовке крупного гастрономического проекта под региональным брендом. Речь идет о сети семейных кафе, которую планируют запустить в тестовом режиме в 2026 году. По информации слухмейкеров, ведутся переговоры как с окружными властями о субсидиях и налоговых льготах, так и с иностранными партнерами об инвестировании. Особенностью проекта станет использование в меню продукции местных производителей — оленины, рыбы и ягод. Сплетники отмечают, что в случае успеха в Ноябрьске, проект может стать первой ямальской гастрономической франшизой.

Таксисты потирают ручки в ожидании морозов

Знающие шепчут, что ямальские таксисты потирают ручки в ожидании скорых 40-градусных морозов, чтобы «навариться» на местных жителях. Сейчас на улице уже стоит прохладная погода, однако даже в этих условиях водители умудряются получать по 300-400 рублей за двухминутные поездки. А насколько «скакнут» коэффициенты в будущем — можно только предполагать. «Таксистам-то здорово, деньги зарабатывают. А вот пешеходам придется „затянуть пояса“, если стоимость поездок станет еще выше…» — нервно перешептываются слухачи.

Ямальцы требуют расправы

Ходят слухи, что жители Губкинского желают публичного наказания для юных вандалов, которые разгромили единственную двухуровневую остановку в городе. Местные якобы жаждут знать в лицо тех, кто устроил погром. Горожане, дескать, рассматривают два варианта: публичное осуждение или большой штраф их родителям (склоняются все же к первому). «Вот только случиться этому не суждено. Все-таки несовершеннолетние защищены законом», — судачат слухачи.

Продолжение после рекламы

Ямальцам не дают перевести даже небольшие суммы Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Ямальцам не дают переводить деньги

По слухам, у ямальцев возникают сложности с переводами денег — операции блокируются, а банки требуют предоставить массу дополнительных данных. Некоторые клиенты столкнулись с тем, что попытки перевести даже относительно небольшие суммы блокируются. Говорят, сотрудники банков начинают задавать вопросы, которые многим кажутся излишними: «Начали выпытывать мои данные, спрашивать приметы человека, которому я перевожу деньги. Создалось впечатление, что меня подозревают в чем-то незаконном», — делится житель Надыма.

Для переселенцев из ветхого жилфонда пожалели ковриков

В Салехарде просторные подъезды нового микрорайона Обдорский, который строили для переселенцев из ветхого жилья, превратились в «зоны риска»: кафельная плитка стала скользкой от снега, и жильцы постоянно падают и травмируются. По слухам, ситуация настолько серьезная, что зайти в подъезд в заснеженной обуви — целое приключение.

Жители предложили простое решение — постелить имеющиеся коврики в подъездах. Однако ответ управляющей компании шокировал местных: ее представители якобы заявили, что коврики пачкаются зимой, поэтому стелить их не будут.

Задержки на переправе создали дефицит бензина в Салехарде

Власти Ямала перестраховываются с датой открытия ледовой переправы по Оби между Салехардом и Лабытнанги. Предполагается, что проезд некоторых категорий транспорта разрешат к 1 декабря. Однако, как отмечают водители, переправу можно было бы открыть уже сейчас, несмотря на температурные качели, — лед встал прочно. «Чем руководствуется комиссия, которая проверяет готовность зимника к работе, не понятно. Отсутствие переправы усугубляет ситуацию с поставкой автомобильного топлива и тем самым способствует росту цен на него», — сетуют местные жители и отмечают, что в Салехарде скапливаются длинные очереди на заправках.

Ямальцы пытаются заработать на парковочных местах

Сплетники болтают, что предприимчивые ямальцы стали продавать парковочные места для автомобилей во дворах многоэтажек, пользуясь обильными снегопадами. Цены начинаются от 1500 рублей в месяц, за эту сумму «владелец» машиноместа гарантирует очищенную от снега территорию для стоянки. Стоит ли говорить, что такие «бизнесмены», сдающие в аренду места общего пользования подверглись осуждению и осмеянию ямальцев.

Ямал Ири стоило бы клонировать Фото: Андрей Загумённов © URA.RU

Ямальцы хотят запустить несколько Ямал Ири

Слухачи поговаривают, что жители отдаленных поселков и сел Ямала обиделись, что к ним в очередной раз не приедет ненецкий дед мороз Ямал Ири. «Жалуются, что сказочный ямальский дедушка оставит детей Ханымея, Гыды, Газ-Сале, Антипаюты, Пангодах, Сеяхи и ряд других ямальских мест без внимания. Ямальцы открыто намекают, что пора бы „запустить несколько Ямал Ири“, чтобы он смог посещать и отдаленные поселения ЯНАО, а не единственного на весь округ, маршруты по крупным городам и поселкам которого напоминают „Честные маршруты“ губернатора.

Продолжение после рекламы