В ЯНАО завершилась первая образовательная программа по подготовке инструкторов-проводников для пешеходного туризма и трекинга. Все 22 участника успешно прошли аттестацию и получили сертификаты, соответствующие общероссийским стандартам. Об этом сообщает пресс-служба правительства ЯНАО.

22 ямальских специалиста прошли аттестацию инструкторов-проводников Фото: АНО «Центр развития туризма на Полярном Урале»

«Успешная аттестация 22 уже квалифицированных инструкторов-проводников — это важный шаг в развитии безопасного и качественного туризма в регионе. Мы получили команду специалистов, чьи навыки полностью соответствуют высоким требованиям работы в арктических условиях. Они способны решать бытовые задачи в полевых условиях, готовы к длительным экспедициям и, что ключевое, осознают свою ответственность за безопасность туристов. Это фундамент, на котором мы будем продолжать строить качественный туристический продукт», — отметил генеральный директор АНО «Центр развития туризма на Полярном Урале» Олег Клочков.

Программа обучения включала теоретическую подготовку по правовым основам деятельности, психологии, ориентированию и экологическому туризму, а также практические сборы в условиях Полярного Урала. С 1 июля 2024 года аттестация обязательна для всех инструкторов-проводников в России. Проект реализуется при поддержке правительства ЯНАО и направлен на повышение безопасности и качества туристических услуг в арктическом регионе.

