В ЯНАО картой «Морошка» пользуется каждый второй житель
Программа «Морошка» объединила более 100 ямальских предпринимателей
Фото: Алексей Андронов © URA.RU
В ЯНАО расширяется география программы лояльности «Морошка» — к проекту уже присоединились более 100 местных предпринимателей. Наиболее активными стали бизнесмены из Ноябрьска, Нового Уренгоя, Муравленко и Лабытнанги, сообщает пресс-служба правительства ЯНАО.
«Картой уже пользуется каждый второй житель округа. Проект реализуется по инициативе губернатора Дмитрия Артюхова совместно с платёжной системой „Мир“», — отметили в правительстве региона.
Программа «Морошка» позволяет ямальцам получать кешбэк за покупки и оплату услуг в магазинах, салонах красоты, кафе, спортивных залах и детских центрах. Пользователям также доступно более 10 полезных сервисов, включая программу «Ямальское долголетие», электронные сертификаты для семей и услуги социального обслуживания. Проект продолжает развиваться и привлекать новых участников.
Что случилось в ЯНАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Округ белых ночей», чтобы узнавать все новости первыми!