В ЯНАО картой «Морошка» пользуется каждый второй житель

В ЯНАО расширяется география программы лояльности «Морошка» — к проекту уже присоединились более 100 местных предпринимателей. Наиболее активными стали бизнесмены из Ноябрьска, Нового Уренгоя, Муравленко и Лабытнанги, сообщает пресс-служба правительства ЯНАО.

«Картой уже пользуется каждый второй житель округа. Проект реализуется по инициативе губернатора Дмитрия Артюхова совместно с платёжной системой „Мир“», — отметили в правительстве региона.