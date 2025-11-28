Аудиторы Ямала поздравили департамент финансов с чистым долгом

Размер госдолга в ЯНАО не превышает 8 млрд рублей Фото: Вадим Ахметов, URA.RU

В окружном департаменте финансов прошел аудит состояния государственного долга Ямала. По данным проверки Счетной палаты (СП), в регионе отсутствуют просроченные долговые обязательства, объем заимствований находится на безопасном уровне. Размер госдолга в ЯНАО составляет 7,9 млрд рублей.

«В ходе мероприятия установлено, что нормативная правовая база по регулированию бюджетных правоотношений в автономном округе в части осуществления государственных заимствований и управления государственным долгом сформирована в полном объеме и в соответствии с требованиями бюджетного законодательства», — сообщает окружная СП по итогам проверки состояния государственного долга Ямала. Аудит проходил в окружном департаменте финансов в третьем квартале 2025 года.

По данным СП, все финансовые инструменты, используемые депфином Ямала при формировании долговой нагрузки региона, законны. В структуре долга — только бюджетные кредиты и государственные гарантии автономного округа с использованием механизма инфраструктурных облигаций.

«Рыночные заимствования автономным округом не осуществлялись. Обязательства по обслуживанию и погашению государственного долга автономного округа осуществлялись своевременно и в полном объеме», – подчеркивают в СП.

Также подчеркивается, что объем заимствований находится на экономически обоснованном и безопасном уровне. По данным окружного депфина, в ноябре их объем составил немногим более 7,9 млрд рублей. При этом, большую часть долга составляют госгарантии в размере 6,2 млрд рублей. Остальные обязательства округа, 1,7 млрд рублей, — это бюджетные кредиты.