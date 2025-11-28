Ямалец предстанет перед судом за избиение и вымогательство у подростка
Житель села Панаевск предстанет перед судом за избиение и вымогательство 100 000 рублей у подростка
Фото: Илья Московец © URA.RU
В Ямальском районе ЯНАО завершено расследование уголовного дела в отношении 18-летнего жителя села Панаевск, обвиняемого в избиении и вымогательстве крупной суммы денег у 14-летнего подростка. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд, сообщает Следственное управление СК РФ по ЯНАО.
«Обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, нанес 14-летнему несовершеннолетнему множественные удары руками и ногами по голове и потребовал передать ему денежные средства в размере 100 000 рублей», — сообщили в следственных органах.
Инцидент произошел 24 октября 2025 года на детской площадке в Панаевске. По версии следствия, злоумышленник использовал малозначительный повод для конфликта, избил подростка и угрожал ему убийством в случае невыполнения требований. В результате пострадавшему причинены ушибы мягких тканей лица. Преступление было предотвращено благодаря своевременному обращению законного представителя несовершеннолетнего в правоохранительные органы. Обвиняемый полностью признал вину и раскаялся в содеянном.
