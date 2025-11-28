В Ноябрьске (ЯНАО) в медицинском центре «Сибирка» состоялась первая на Ямале операция по трансплантации волос. Обучение местных специалистов провела московский хирург-трансплантолог Екатерина Смагина, сообщает пресс-служба медицинского учреждения.

«За один раз специалист может пересадить от 2 до 4 тысяч графтов — небольших фрагментов кожи головы с волосяными фолликулами», — пояснили в медицинском центре.