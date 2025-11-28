На Ямале провели первую операцию по пересадке волос. Фото
Фото: Анна Майорова © URA.RU
В Ноябрьске (ЯНАО) в медицинском центре «Сибирка» состоялась первая на Ямале операция по трансплантации волос. Обучение местных специалистов провела московский хирург-трансплантолог Екатерина Смагина, сообщает пресс-служба медицинского учреждения.
«За один раз специалист может пересадить от 2 до 4 тысяч графтов — небольших фрагментов кожи головы с волосяными фолликулами», — пояснили в медицинском центре.
Ранее URA.RU сообщало, что частные медицинские центры становятся неотъемлемой частью системы здравоохранения Ямала. Предлагая альтернативу государственным учреждениям и внедряя новые технологии.
Фото: Пресс-служба медицинского центр «Сибирка»
