Аудиторы пересчитают северных оленей на Ямале

Счетная палата (СП) проверит подсчет поголовья домашних северных оленей, которых разводят ямальские фермеры. Точные данные нужны окружным властям для распределения субсидиарной поддержи отрасли. Аудиторы намерены завершить проверку в декабре 2025 года, сообщают в окружной СП.

Как следует из анонса окружной Счетной палаты, в декабре 2025 года аудиторы проверят актуальность и достоверность информации о поголовье домашних северных оленей в ЯНАО. Эти данные используются при распределении бюджетных средств фермерам. Аудиторы учтут недостатки, выявленные по итогам проверок, проведенных ранее.

Во втором и третьем кварталах 2024 года Счетная палата округа уже проводила аналогичную проверку. Она проходила в департаменте агропромышленного комплекса ЯНАО и в МОП «Ярсалинское» в Ямальском районе (ЯНАО). Как выяснилось в ходе аудита, окружной департамент агропромышленного комплекса завышал размер субсидии, которую в течение нескольких лет выделял на поддержку оленеводческого предприятия.

