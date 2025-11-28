Аудиторы пересчитают северных оленей на Ямале
От количества оленей зависит субсидиарная поддержка отрасли
Фото: Александр Кулаковский © URA.RU
Счетная палата (СП) проверит подсчет поголовья домашних северных оленей, которых разводят ямальские фермеры. Точные данные нужны окружным властям для распределения субсидиарной поддержи отрасли. Аудиторы намерены завершить проверку в декабре 2025 года, сообщают в окружной СП.
Как следует из анонса окружной Счетной палаты, в декабре 2025 года аудиторы проверят актуальность и достоверность информации о поголовье домашних северных оленей в ЯНАО. Эти данные используются при распределении бюджетных средств фермерам. Аудиторы учтут недостатки, выявленные по итогам проверок, проведенных ранее.
Во втором и третьем кварталах 2024 года Счетная палата округа уже проводила аналогичную проверку. Она проходила в департаменте агропромышленного комплекса ЯНАО и в МОП «Ярсалинское» в Ямальском районе (ЯНАО). Как выяснилось в ходе аудита, окружной департамент агропромышленного комплекса завышал размер субсидии, которую в течение нескольких лет выделял на поддержку оленеводческого предприятия.
Кроме этого, в департаменте АПК задерживали выплату субсидий на поддержку северного оленеводства шести крестьянско-фермерскими хозяйствам округа. Как рассказала корреспонденту URA.RU председатель Счетной палаты ЯНАО Светлана Гусева, деньги на субсидии из федерального бюджета выделяет Минсельхоз РФ, их нужно своевременно переводить с одной расходной статьи регионального бюджета на другую. «Наша претензия сводится к тому, что по срокам и обязательствам наше региональное законодательство по отбору КФХ не учитывает этих нюансов», — пояснила Светлана Гусева.
