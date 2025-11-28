Ямальские мамы рассказали о потребностях в работе

Работающие мамы Ямала назвали самые нужные меры поддержки от работодателей Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

Сервис по поиску работы SuperJob провел опрос среди работающих мам Ямало-Ненецкого автономного округа, чтобы выяснить, каких мер поддержки им не хватает от работодателей. Исследование показало, что наиболее востребованы гибкий график работы и финансовая помощь, сообщает пресс-служба SuperJob.

«16% работающих мам очень не хватает возможности работать в режиме гибкого графика — сегодня это самая актуальная потребность. На втором месте с 14% голосов — финансовая поддержка: доплаты к заработку и матпомощь», — отмечается в результатах исследования.