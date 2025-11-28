Материнство и руководство: как семья помогает управлять регионом

Служение семье и региону: ямальские политики-матери Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

В преддверии Дня матери мы чествуем женщин, чья любовь и сила лежат в основе семейного очага. Но некоторые из них несут это тепло и заботу далеко за пределы своего дома — в свои кабинеты, думы и целые муниципальные образования. Знакомимся с ямальскими политиками-матерями, чей личный опыт воспитания детей помогает им более мудро и чутко управлять регионом.

Полина Шумова: Материнство как система управления талантами

Полина Шумова — одна из ключевых фигур в общественно-политической жизни Нового Уренгоя и Ямала. Она совмещает сразу несколько высоких постов: председатель Думы города Новый Уренгой, секретарь местного отделения партии «Единая Россия», директор дворца творчества «Академия талантов» и руководитель регионального отделения Союза женщин России.

За этой впечатляющей карьерой стоит не менее важная и успешная «должность» — мамы двух сыновей. Ее старший сын, Павел, уже отслужил в армии, создал свою семью и строит карьеру в Тюмени. Младший, Иван, учится в новоуренгойской Гимназии и активно занимается карате.

Этот материнский опыт, безусловно, влияет на ее подход к работе. Руководство «Академией талантов» и курирование социальной политики на посту спикера думы требуют глубокого понимания детских и подростковых потребностей. Полина Шумова знает о них не понаслышке: она на практике прошла путь матери, воспитывающей и спортсмена, и будущего защитника Отечества, понимая, какая поддержка нужна современным ямальским семьям.

Марина Трескова: От материнства к мэру объединенного района

История Марины Ароновны Тресковой — это пример того, как семейные ценности становятся основой для масштабных управленческих решений. Недавно избранный глава объединенного Приуральского района, она более 30 лет замужем и воспитывает двух дочерей.

Ее старшая дочь, Арина, — гордость семьи. Закончив вуз с двумя красными дипломами, она вернулась на Ямал, чтобы работать на благо северян, и продолжает обучение в аспирантуре Московского университета. Младшая, Ульяна, — серебряная медалистка, недавно окончила школу и теперь является студенткой. Обе дочери в школьные годы были активистками, занимались в губернаторском образцовом танцевальном коллективе «Палитра».

Этот опыт воспитания успешных, разносторонних и целеустремленных детей Марина Трескова напрямую проецирует на свою работу. Возглавив объединенный Приуральский район, она сталкивается с задачами, похожими на воспитание: нужно объединить разные «характеры» территорий, создать комфортные условия для развития каждого населенного пункта и вырастить сильную, сплоченную команду. Поддержка своей семьи, как подчеркивает Марина Ароновна, — это ее главный ресурс в этой сложной работе.

Сила материнского подхода в политике Ямала

Эти истории наглядно показывают, что материнство — это не просто личное достижение женщины. Для ямальских политиков это бесценный управленческий опыт. Умение воспитывать, поддерживать, находить компромисс, планировать будущее и нести ответственность за своих детей — это те самые качества, которые необходимы для эффективного руководства городом или районом.