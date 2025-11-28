Логотип РИА URA.RU
В Салехарде пожарные спасли мужчину при пожаре в многоквартирном доме. Фото

Двадцать человек эвакуированы при пожаре в жилом доме Салехарда
28 ноября 2025 в 10:24
Пожарные оперативно потушили возгорание в салехардском жилом доме

Пожарные оперативно потушили возгорание в салехардском жилом доме

Фото: Илья Московец © URA.RU

Сегодня утром в Салехарде произошел пожар в многоквартирном жилом доме по улице Губкина, где огнем была повреждена одна квартира. Пожарные оперативно эвакуировали 20 человек, включая четверых детей, и спасли мужчину, которого передали медикам, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по ЯНАО.

«В ходе разведки помещения в квартире, где произошло возгорание, был обнаружен мужчина. Пожарные сделали искусственную вентиляцию легких пострадавшему и передали медикам», — уточнили в спасательном ведомстве.

Сообщение о возгорании поступило в 04:51, через три минуты расчеты уже были на месте. Открытое горение на балконе и кухне первого этажа ликвидировали за 14 минут, к 06:02 пожар был полностью потушен. Причина происшествия и размер ущерба устанавливаются дознавателями МЧС России. 

Пожар в социальном доме Салехарда

Фото: Пресс-служба МЧС ЯНАО

