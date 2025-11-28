Более 4 тысяч операций провели за год в новом хирургическом корпусе Нового Уренгоя Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Год назад в Новом Уренгое открылся современный хирургический корпус. В оснащенном по федеральным стандартам медучреждении выполнили 4 тысячи оперативных вмешательств, в том числе 325 высокотехнологичных операций, сообщил губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов в своем Telegram-канале.

Хирургический корпус в Новом Уренгое Фото: Telegram-канал Дмитрия Артюхова

«Самое главное — у сотен пациентов смогли предупредить развитие инфаркта, инсульта и других патологий. С вводом радиотерапевтического корпуса в газовой столице сконцентрировали полный цикл лечения онкологии», — отметил губернатор.

Медицинскую помощь в корпусе оказывают 70 врачей, 150 медсестер и 90 санитаров. Ежедневно выполняется до 20 операций, в том числе с использованием ангиографа, МРТ и КТ-аппаратов. Врачи предотвратили 350 инфарктов и инсультов, внедрили 13 новейших методик, включая эндопротезирование тазобедренных суставов и грациопластику. В единственном на Ямале нейрохирургическом отделении спасли от инвалидности пациента с переломом шейного позвонка. Рентгенохирурги провели уникальную операцию по ротационной атерэктомии, предотвратив ампутацию ноги 74-летнему мужчине. Развитие медцентра соответствует задачам нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь».

Продолжение после рекламы