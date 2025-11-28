На Ямале прогнозируют ветер до 20 метров в секунду
МЧС предупреждает ямальцев о сильном ветре 29 ноября
Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
Завтра, 29 ноября на территории ЯНАО ожидаются неблагоприятные погодные условия. Синоптики прогнозируют усиление юго-западного и южного ветра до 13 метров в секунду, а в северных районах — порывы до 20 метров в секунду, сообщает пресс-служба главного управления МЧС России по ЯНАО.
«Опасность для людей на улице при сильных порывах ветра заключается в возможном обрушении слабоукрепленных и ветхих конструкций. Падении деревьев, ветвей, срыве рекламных щитов, повреждении кровли домов», — подчеркнули в ведомстве.
Наибольшая опасность прогнозируется в Тазовском и Ямальском районах, где порывы ветра могут достигать 15–20 метров в секунду. Водителям рекомендовано соблюдать скоростной режим и проявлять повышенную осторожность на дорогах. Жителям округа советуют по возможности ограничить пребывание на улице и избегать нахождения вблизи рекламных щитов и ветхих сооружений.
