Тюменские слухи: у чиновников украли Новый год

Пока чиновники тюменского правительства горестно вздыхают и раскрывают кошельки, чтобы скинуться на новогодние “междусобойчики”, в гордуме уже открыто возмущаются — им скидываться приходится не на праздники, а на все подряд. На минувшей неделе власть имущие отметились еще и тем, что массово отправились к психологам — видимо, нервы сдают. Также в свежих “Слухах”: почему гонять наркоманов приходится спортсменам, о чем горюют коммунальщики и почему рестораторы устроили культ туалетов.

«Слухи» — это информация от наших источников, которую мы не можем подтвердить. Но, заботясь об информированности своего читателя, URA.RU публикует эту непроверенную информацию: не бойтесь слухов — правда часто оказывается страшнее. Cлухи представляют собой оценочные суждения, мнения, убеждения, предположения читателей по вопросам, представляющим всеобщий интерес. Мы не публикуем или же редактируем инсайды, которые носят оскорбительный характер.

Чиновников лишили праздника

В коридорах правительства говорят, что региональные чиновники не будут праздновать новогодние корпоративы. Лишних средств на досуг в департаментах нет, поэтому максимум стоит ждать скромных офисных застолий за свой счет. «Недовольства по этому поводу нет, люди все понимают. Дружные коллективы соберутся и самостоятельно, без помощи начальства», — рассказывают слухачи.

Тюменские депутаты стали сдержаннее

Слухачи из областной думы отмечают, что заседания и комитеты в 2025 году стали намного тише. Депутаты почти не задают вопросов властям, оппозиция не критикует. В кулуарах гадают: была ли такая установка от внутрипола, или у парламентариев просто усилилось чувство самоцензуры. «Даже главный и вечный критик, секретарь обкома КПРФ Тамара Казанцева, за последний год стала намного спокойнее. Изменится ли ситуация с приходом нового созыва и притоком молодой крови? Остается только ждать», — сплетничают в кулуарах.

Депутатов гордумы заставляют раскошеливаться

Поговаривают, что некоторые депутаты гордумы Тюмени точат зуб на спикера Светлану Иванову. Она якобы придумывает все новые способы, как опустошить кошельки народных избранников, которые и так не получают там зарплаты. «То благотворительные акции, то сборы на СВО, повод находится каждый месяц. Быть депутатом становится очень затратно. Миллионеров в гордуме не так много», — негодуют сплетники.

Чиновники рванули к психологам

Источники говорят, что ноябрь стал сезоном обострения «госнервов», а потому местные чиновники принялись подписываться в соцсетях на психологов. Причем проблемы с эмоциями и психотравмы выявили не только у рядовых политиков, но и даже у мэров крупных городов. К примеру, психологами заинтересовались глава одного города на букву «И», одна красивая девушка из облдумы, бывшая советница губернатора. «Желаем всем психологического здоровья, следующий год будет еще веселее — впереди выборы», — делятся сплетники.

VIP-кинопоказ дорого обошелся тюменскому телеканалу

Инсайдеры с телеканала «Тюменское время» поговаривают, что коллектив закончил съемки фильма «Тобольский пехотный полк», чтобы показать его региональным випам. Уже 9 декабря элиты съедутся на кинопросмотр. Событие будет торжественное, вот только рядовые сотрудники негодуют. «Точных цифр называть не буду, но стоило это удовольствие крайне дорого. Все это на фоне сокращений персонала и урезания расходов. Стоило ли затевать это ради минутной славы?» — вопрошают слухмейкеры.

Тобольские элиты не приняли нового главу района

Источники рассказывают, что новый руководитель протестного Тобольского района Андрей Ходосевич не устроил местный истеблишмент, начав правление с репрессий. «Он отбирает финансовые потоки у чиновников, работавших десятилетиями. Вступает с ними в конфликты, грозит увольнениями. Это неминуемо ведет к тому, что медийные накаты на Ходосевича усилятся», — рассказывают слухмейкеры.

Чиновники повторили ошибку силовиков

Инсайдеры хохочут: не успели все обсудить случай, как в открытый доступ попали мобильные номера силовиков, как тот же самый фокус проделали чиновники одного из областных учреждений. «Все та же схема: заказали услуги сотовой связи и приложили к техзаданию список всех номеров. Ну серьезно, нельзя что ли их отдельно исполнителю направлять? Кажется, всем, кто занимается закупками в государственных учреждениях, стоит провести какой-то семинар. А то замучают слуг народа звонками, работать не дадут», — злословят сплетники.

Силовики не хотят работать в праздники,…

Знающие люди поговаривают, что некоторые сотрудники правоохранительных органов Тюмени всеми силами пытаются взять отпуск на время новогодних каникул. Мол, время это напряженное, работать приходится много, а иногда и вовсе круглосуточно. Поэтому они пытаются по-тихому слинять. «Особо предприимчивые сотрудники перед началом новогодних каникул могут, например, заболеть. Это в случае, если начальство отказывается согласовывать отпуск. При этом люди прекрасно понимают, что вырастет нагрузка на их коллег, которые остаются в строю. Но им плевать», — резюмируют слухмейкеры.

…а в МЧС готовятся к «горячему» сезону

А вот в региональном управлении МЧС по Тюменской области, говорят инсайдеры, на внеочередные отпуска никто не претендует, поскольку новогодние праздники в плане пожаров считаются по-настоящему «горячим» сезоном. «В МЧС есть негласное правило – быть в строю во время затяжных новогодних праздников, потому что в этот период происходит много ЧП. В особенности крупных пожаров. Сотрудники перед началом праздников стараются даже больничные не брать, не говоря уже об отпусках за свой счет», — говорят инсайдеры.

Спортсмены гоняют наркоманов

Говорят, что наркоманы боятся ездить за «закладками» в заречную часть Тюмени из-за агрессивных подростков, которые моментально вычисляют и прогоняют любителей запрещенных веществ из дворов многоэтажек. Местные жалуются, что наркоманы и закладчики не дают им покоя, поэтому к подобной «волонтерской» помощи относятся положительно. «А что в этом плохого? Парни спортивного телосложения гоняют наркоманов, которые в поисках закладок ломают обшивку домов, двери лифтов, домофоны и т. д. Так что ребята все правильно делают», — поясняют слухмейкеры.

Тюменские школьники отказываются соблюдать карантин

Ходят слухи, что после введения дистанционного образования тюменских школьников начали чаще замечать на фудкортах торговых центров. По словам инсайдеров, многие из них ведут себя вызывающе: шумят, ругаются матом и вступают в споры со взрослыми, которые делают им замечания. «Некоторые особо буйные подростки скандалят с охраной торговых центров. Сотрудники ЧОПов в данном случае практически бессильны: трогать «деток» нельзя. Видимо, дома ребятам нечем заняться. Тут стоит вмешаться их родителям», — судачат слухачи.

Погода разоряет бизнес

В Тюмени так и не выпал снег, что сильно расстраивает подрядчиков, которые уже заключили контракты на уборку этого самого снега. Как говорят слухачи, бизнес уже горестно подсчитывает незаработанные деньги. «По договорам уборка происходит по заявкам, а значит, деньги сдельные. И чем дольше нормальных осадков нет, тем меньше срок, за который в принципе можно заработать. Подстава от погоды неожиданная, мы же в Сибири все-таки! Даже поругаться не на кого, не глобальное потепление же матом крыть…» — грустят источники.

Рекруты перехватывают тюменских контрактников

Слухачи сообщают, что в местных каналах в Telegram активно распространяют объявления о наборе на спецоперацию с обещаниями выплат даже выше, чем предлагает Тюменская область. А как известно, она уже одна из самых высоких в стране. «Попахивает разводом и будущими неприятностями. Уже известно, что недавно задержали ряд людей, которые брали деньги с желающих попасть на СВО. Видимо, их дело все равно живет», — говорят инсайдеры.

Больничные Шредингера бесят пациентов

Поговаривают, что в тюменской системе здравоохранения опять сломалось что-то электронное. Ибо пациенты устали ругаться с медиками из-за больничных. Документы, как тот кот в известном эксперименте, — то ли они есть, то ли их нет. «Одним не приходят уведомления об открытии больничных листов, другим – о закрытии. В Фонде соцстрахования разводят руками, мол, нам ничего не поступало. На «Госуслугах» пусто. А на работе людям что предъявлять? Скорей бы уже в депздраве кто-то проснулся и починил неработающую систему, все-таки эпидсезон в разгаре, проблем будет только больше», — рассуждают слухачи.

Неработающий интернет заставил продавцов сделать скидки…

Поговаривают, что сбои в работе интернета принесли приятные плоды – некоторые магазины делают клиентам хорошенькие скидки, если те расплатятся наличкой. «Об акциях, конечно, особо нигде не трубят, но своим "постояшкам" дают знать. Скидывают примерно 10-15%, отличная экономия перед праздниками. Хотя раньше было совершенно наоборот – акции проводили, если оплата проходила по QR-коду. Так что запасаемся бумажными деньгами, пока они не закончились в банкоматах», — смеются слухачи.

…и понервничать водителей автобусов

А вот для маршруток сбои обернулись легальным провозом «зайцев». Слухачи шепчутся, что в некоторых маленьких автобусах на неделе пассажиры не могли расплатиться картами. Причем дело было не в терминале (ведь карты ТТС работали). «И ведь наличку не все носят. А что еще остается делать водителям? Высаживать других – себе дороже, такой скандал поднимут. Так что кому-то повезло – проехался бесплатно, как VIP-гость», — говорят инсайдеры.

Вахтовиков отправляют на север за свой счет

Ходят слухи, что на одном крупном нефтегазовом предприятии вахтовики столкнулись с проблемой: контора стала уж слишком выборочно возвращать им деньги за перелеты. Вот так и катаются за свой счет на работу на север – по 10-20 тысяч ежемесячно отдают, чтобы просто попасть на вахту. А когда приходят к бухгалтеру, чтобы повозмущаться, слышат в ответ: «Компенсируем. Когда-нибудь. Например, как увольняться будете». «Получается, нужно уйти с работы, чтобы вернуть свои деньги?» — задаются вопросом сплетники.

Инфекционка опять переполнена

Поговаривают, в тюменской инфекционной больнице последние дни совсем неспокойно. Сплетники судачат, что отделения якобы забиты так, что «лежать негде» Они же утверждают, что среди персонала появилось много молодых врачей, которые «еще толком не освоились», из-за чего некоторые родители будто бы предпочитают полагаться на собственные аптечки.

Горожан зовут на шоппинг за новогодними шарами

Злые языки болтают, что в Тюмени появилась новая предновогодняя «фишка». После стилистов, которые водят клиентов за модными обновками, на рынок вышли «шоппинг-проводники по новогоднему декору». За круглую сумму тюменцев, как рассказывают, водят по магазинам и помогают набирать корзину из шариков, гирлянд и прочих блестящих радостей. Злые языки шепчут, что услуга «и дорогая, и сомнительная», но энтузиасты все же находятся.

Родители готовы сдать детей обратно в школу

Злые языки болтают, что в тюменских родительских чатах после первой недели школьного карантина некоторые мамы уже готовы «сдать» своих отпрысков обратно в школу раньше срока — хоть ночью, хоть через окно, хоть с запиской: «Убедительно просим принять назад, мы не справляемся». Особенно тяжело приходится тем, у кого двое и больше детей: домашняя работа множится геометрически, а аргументы «давайте по очереди» заканчиваются уже в понедельник. Кто выйдет из этой ситуации без справки от психиатра – тот выиграл.