Кота с серьезными травмами нашли в начале ноября Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

В Тюмени кот Рыжик, который пострадал от взрыва петарды, идет на поправку. Ежедневно ему накладывают дорогостоящие повязки, пока неизвестно, сколько их еще потребуется. Как рассказала URA.RU директор ветеринарной клиники «Клевер» Анастасия Колпакчи, от горожан уже поступали предложения стать новыми владельцами кота.

«Рыжик медленно, но верно идет на поправку. Каждый день ему накладываются специальные дорогостоящие повязки, стоимость одной — тысяча рублей, хватает ее примерно на день. И сложно сказать, сколько их еще потребуется, может лечение будет длиться 2-3 месяца, а может и больше», — рассказала Анастасия.

Директор клиники добавила, что она пока не реагирует на предложения потенциальных владельцев кота. Организация самостоятельно покрывает расходы на лечение Рыжика, но от помощи они не отказываются.

Продолжение после рекламы

Кота нашли в начале ноября. Предположительно, живодеры взорвали под хвостом животного петарду. Тогда у него диагностировали травму локтя и вывих тазобедренного сустава, а также множественные разрывы и некроз тканей.