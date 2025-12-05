Логотип РИА URA.RU
Какие автомобили чаще всего покупают тюменцы

Тюменцы чаще всего покупают подержанные Toyota
05 декабря 2025 в 13:19
Toyota Camry - в фаворитах среди тюменцев

Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Чаще всего среди подержанных автомобилей жители Тюменской области выбирают машины марки Toyota. Об этом сообщили аналитики сервиса «Авито». Особенно выделяется модель Camry.

«По итогам 2025 года Toyota стала самым востребованным брендом на рынке автомобилей с пробегом стоимостью от одного до двух миллионов рублей в Тюменской области. На долю марки пришлось 23,2% внимания пользователей, средняя цена таких автомобилей составила 1 369 000 рублей. Лидером среди моделей стала Toyota Camry с долей 7,6% и средней стоимостью 1 499 000 рублей», — сообщили в пресс-службе сервиса «Авито Авто».

В компании уточнили, что в топ-5 самых востребованных моделей в указанном ценовом сегменте, помимо Camry, вошли Hyundai Solaris, Kia Rio, Toyota RAV4 и Kia Sportage. Вторую половину рейтинга из десяти наиболее популярных автомобилей составили Volkswagen Polo, Skoda Octavia, Hyundai Creta, Nissan X-Trail и Mazda 6. Аналитики отмечают, что покупатели в Тюменской области чаще выбирают седаны и кроссоверы массовых зарубежных брендов.

