Какие автомобили чаще всего покупают тюменцы

Чаще всего среди подержанных автомобилей жители Тюменской области выбирают машины марки Toyota. Об этом сообщили аналитики сервиса «Авито». Особенно выделяется модель Camry.

«По итогам 2025 года Toyota стала самым востребованным брендом на рынке автомобилей с пробегом стоимостью от одного до двух миллионов рублей в Тюменской области. На долю марки пришлось 23,2% внимания пользователей, средняя цена таких автомобилей составила 1 369 000 рублей. Лидером среди моделей стала Toyota Camry с долей 7,6% и средней стоимостью 1 499 000 рублей», — сообщили в пресс-службе сервиса «Авито Авто».