Тюменские школы признали лучшими в России

Девять тюменских школ признали лучшими в России
Фото: Илья Московец © URA.RU
Федеральный институт оценки качества образования включил сразу девять школ Тюменской области в новый федеральный перечень обладателей знака отличия «Знак качества». В список, опубликованный на официальном сайте ведомства, вошли тюменские школы, добившиеся высоких результатов в обучении и продемонстрировавшие объективный подход к оценке знаний.
«Федеральный институт оценки качества образования опубликовал новый список российских школ, которым присвоен „Знак качества“», — указано на сайте. Знак получают образовательные организации, стабильно показывающие высокие результаты и соблюдающие требования к прозрачности контрольных процедур.
В направлении «Высокие образовательные результаты» от Тюменской области отмечены две школы. Это гимназия № 5 Тюмени и тюменская физико-математическая школа. Институт отнес эти учреждения к числу тех, где выпускники демонстрируют устойчиво высокие показатели по учебным предметам.
Отдельный блок перечня посвящен школам с «Высокой культурой оценивания». В эту категорию включили организации, которые, по данным института, обеспечивают объективность проведения контрольных работ и внутреннего мониторинга успеваемости. От Тюменской области в список вошли гимназия имени Н. Д. Лицмана в Тобольске, частная начальная школа–детский сад «Еврогимназия» в Тюмени, тюменская гимназия № 21 с углубленным изучением иностранных языков, Ишимский городской лицей имени Е. Г. Лукьянец, ишимская средняя школа № 12, тобольский лицей и средняя школа № 16 имени В. П. Неймышева в Тобольске.
