Тюменские школы признали лучшими в России

Девять тюменских школ признали лучшими в России

Федеральный институт оценки качества образования включил сразу девять школ Тюменской области в новый федеральный перечень обладателей знака отличия «Знак качества». В список, опубликованный на официальном сайте ведомства, вошли тюменские школы, добившиеся высоких результатов в обучении и продемонстрировавшие объективный подход к оценке знаний.

«Федеральный институт оценки качества образования опубликовал новый список российских школ, которым присвоен „Знак качества“», — указано на сайте. Знак получают образовательные организации, стабильно показывающие высокие результаты и соблюдающие требования к прозрачности контрольных процедур.

В направлении «Высокие образовательные результаты» от Тюменской области отмечены две школы. Это гимназия № 5 Тюмени и тюменская физико-математическая школа. Институт отнес эти учреждения к числу тех, где выпускники демонстрируют устойчиво высокие показатели по учебным предметам.

