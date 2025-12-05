«Мегионнефтегаз» вошел в число лучших предприятий по поддержке многодетных семей

В компании и ее дочерних предприятиях трудится более 450 многодетных сотрудников Фото: предоставлено «Славнефть-Мегионнефтегазом»

«Славнефть-Мегионнефтегаз» стал лауреатом федерального этапа конкурса «Российская организация высокой социальной эффективности» в номинации «За поддержку работников-многодетных родителей и их детей». Об этом URA.RU рассказали в компании. Награду коллективу вручила зампредседателя правительства РФ Татьяна Голикова.

Финалистом всероссийского конкурса «Славнефть-Мегионнефтегаз» стал благодаря успеху на региональном этапе. Эксперты единогласно отметили, что пакет льгот и гарантий для сотрудников предприятия является эталонным для всей нефтегазовой отрасли ХМАО.

На предприятии и в его дочерних структурах трудится более 450 сотрудников, которые воспитывают трех и более детей. Для них разработана комплексная программа поддержки. В нее входят материальные выплаты и дополнительные дни к отпуску, гибкий график, оплата проезда в отпуск и обратно, компенсация путевок в детские лагеря, возможность бесплатно посещать корпоративный спортцентр, организация праздников для всей семьи, помощь со сборами ребенка в школу и прочее.

«Эффективность корпоративной социальной политики складывается из многих составляющих. Одна из них — поддержка семьи как базовой ценности, которая определяет вектор развития всего общества. Мы считаем это направление приоритетным и используем все доступные ресурсы, чтобы наши сотрудники, особенно многодетные, чувствовали себя уверенно и защищенно. Результаты конкурса подтверждают: „Мегионнефтегаз“ успешно решает поставленные задачи и задает высокие стандарты не только в производственной, но и социальной сфере», — отметил генеральный директор компании Александр Баринов.

Награждение прошло в Москве 4 декабря. Победителей и призеров конкурса поздравили заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова, глава Минтруда Антон Котяков, вице-президент Российского союза промышленников и предпринимателей Виктор Черепов, а также зампредседателя Федерации независимых профсоюзов России Нина Кузьмина.

Как отметила Татьяна Голикова, на конкурс каждый год поступает все больше заявок. Это показывает, что в России растет число компаний, которые заботятся о своих сотрудниках. Работодатели борются за квалифицированные кадры и делают это, не только повышая зарплаты, но и совершенствуя социальный пакет.

По словам Антона Котякова, конкурс проводится уже 26 лет. С каждым годом он все актуальнее, так как в стране долгое время наблюдается минимальный уровень безработицы. Министр поблагодарил конкурсантов и отметил, что лучшие социально ориентированные корпоративные программы будут тиражированы на всю страну.

В 2026 году на конкурс было подано 2 027 заявок из 74 субъектов РФ. Победителями и призерами в 17 номинациях стали 66 организаций.