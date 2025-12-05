Тюменец отсудили у руководства торгового центра долг по зарплате

Мужчина не досчитался 100 тысяч рублей Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

Руководство одного из торговых центров Ишима выплатило почти 100 тысяч рублей долгов по зарплате 42-летнему сотруднику после вмешательства судебных приставов. Об этом сообщила пресс-служба УФССП России по Тюменской области.

«Судебный пристав-исполнитель возбудил исполнительное производство, уведомил должника о необходимости погашения задолженности и предупредил о возможном начислении исполнительского сбора в случае неисполнения решения суда в пятидневный срок», — сообщили в пресс-службе управления. Там пояснили, что работник на протяжении 2025 года не получал компенсацию за задержку зарплаты, за неиспользованный отпуск и за работу в ночное время.