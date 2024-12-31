Топ-10 российских фильмов и сериалов к Рождеству

Новый год и Рождество — прекрасное время для просмотра фильмов о волшебстве, чудесах и любви. URA.RU собрало топ новогодних российских фильмов и сериалов, среди которых культовые проекты, и недавно появившиеся новинки.
«За пять минут до января» (2017)
В центре сюжета сериала — генеральный директор телеканал. Он тщательно выбирает пять уникальных человеческих судеб для создания новогоднего видеоролика под названием «За пять минут до января».
На первый взгляд может показаться, что у главных персонажей нет ничего общего. Среди них — известный композитор, отважный спасатель, капризная певица, руководитель детской студии и простой дачник-пенсионер. Однако ситуация кардинально меняется, когда все они по невероятному стечению обстоятельств оказываются в зимнем селе Бабаево. Здесь раскрывается неожиданная сложность характера пенсионера и начинается их общее необычное приключение.
В ролях: Дмитрий Миллер, Наталья Рудова, Евгения Добровольская, Алексей Морозов, Алена Константинова, Владимир Качан.
«Новогодний экспресс» (2019)
Персонажам телесериала «Новогодний экспресс» предстоит отказаться от привычных праздничных традиций, так как в самую значимую ночь они находятся в пути на поезде. Каждому герою предстоит получить неожиданный подарок от судьбы. Есть вероятность, что после поездки пассажиры изменятся до неузнаваемости.
В ролях: Ольга Лерман, Евгений Романцов, Дарья Румянцева, Александр Макогон, Ольга Кузьмина, Микаэл Арамян.
«Новогоднее счастье» (2014)
Сюжет этой доброй фантастической комедии строится вокруг полицейской, которая использует необычные волшебные методы для вынесения штрафов, направленных на улучшение жизни нарушителей. В рамках сериала четверо персонажей получают уникальный шанс исправить свои проступки. Те, кто осилит это испытание, смогут встретить Новый год полностью обновившимися.
В ролях: Михаил Пореченков, Андрей Мерзликин, Ирина Пегова, Светлана Устинова, Олег Алмазов, Карина Разумовская.
«Дед Мороз. Битва магов» (2016)
В центре нового фэнтезийного сериала находится история девочки по имени Маша, которая страдает от загадочных галлюцинаций. Ее мать даже задумывается о том, чтобы обратиться за медицинской помощью, но внезапно Маша становится свидетельницей ужасающего события в центре Москвы. Среди участников сражения оказывается никто иной, как Дед Мороз.
Как выясняется, главная задача этого персонажа далеко не ограничивается чтением детских стихов и раздачей подарков. Дед Мороз является верховным главнокомандующим армии магов льда. В этом году его противники особенно могущественны, и только Маша может помочь добру одержать верх в этой битве.
В ролях: Федор Бондарчук, Алексей Кравченко, Таисия Вилкова, Владимир Гостюхин, Егор Бероев, Ксения Алферова.
«Новогодний переполох» (2017)
Гарри, обладающий несомненным обаянием, прекрасно осведомлен о своих способностях и активно их эксплуатирует. Однако его намерения далеки от благородных, так как он занимается мошенничеством. Прибыв в маленький город перед Новым годом, Гарри начинает осуществлять свои аферы. В результате его действий, в схему преступления оказываются втянуты не только местные жители, но и такие праздничные персонажи, как Дед Мороз и Снегурочка.
В ролях: Мария Порошина, Даниил Спиваковский, Луиза-Габриэла Бровина, Сергей Чирков, Нонна Гришаева, Павел Прилучный.
«Путь сквозь снега» (2017)
Молодая женщина по имени Эля готовится к поездке к своему жениху, поскольку Новый год уже не за горами, и она желает встретить его вместе с любимым. Ее избранник просит ее о маленькой услуге — привезти из Москвы в Санкт-Петербург портфель с документами. Эля не в силах отказать возлюбленному и соглашается помочь. Однако она даже не подозревает, что именно представляет собой этот портфель и какие испытания последуют из-за этой просьбы.
В ролях: Анастасия Стежко, Денис Шведов, Константин Косинский, Георгий Поволоцкий.
«Семь верст до небес» (2011)
За несколько часов до начала Нового года произошло значимое событие в жизни молодой и привлекательной Катерины. Ее избранник, Алексей, сделал ей предложение руки и сердца, что стало для нее бесценным подарком. Этот долгожданный момент, ожидаемый Катей, произошел в чрезвычайно романтической атмосфере, что удвоило ее радость.
Однако идиллию могла нарушить только одна особа — Зоя Андреевна, мать Катерины, которая безгранично любит свою дочь и считает, что Алексей не подходит ей в качестве супруга. У Зои Андреевны сложный характер и она убеждена, что намерения Алексея связаны не с любовью к Кате, а с желанием завладеть семейным имуществом.
В попытке разлучить дочь с ее возлюбленным, Зоя Андреевна предприняла ряд действий, которые в итоге обернулись ошибками и не привели к желаемому результату. Несмотря на провал своего первоначального плана, она не изменила своего мнения и намерена продолжить предпринимать шаги для разрушения отношений молодых.
В ролях: Нина Антонова, Артем Музыченко, Юрий Назаров, Елена Шилова, Эвклид Кюрдзидис, Ольга Атанасова, Татьяна Колганова, Ксения Николаева, Леонид Громов.
«Тариф новогодний» (2008)
В новогоднюю ночь на Красной площади Андрей решает совершить необычный жест: он набирает случайный номер телефона, чтобы поздравить незнакомого человека с Новым годом. Ему отвечает Алена, которая только что пережила расставание с парнем. Между ними начинается диалог, который постепенно перерастает в теплые отношения. Вскоре они обнаруживают, что живут в разное время: Андрей находится в 2009 году, а Алена — в 2008.
Решив встретиться в реальной жизни, Андрей сталкивается с трагической новостью — Алена погибает в автокатастрофе накануне 2009 года. Чтобы изменить судьбу и спасти возлюбленную, Андрей должен найти способ связаться с Аленой в прошлом и предупредить ее о грядущей опасности.
В ролях: Максим Матвеев, Валерия Ланская, Светлана Суханова, Борис Корчевников.
«Время есть!» (2024)
Сериал объединяет пять новелл о любви. Персонажи произведения живут мечтами, строят планы и совершают ошибки, при этом нередко оказываются в забавных ситуациях. Однако они не теряют надежды на счастье, что подчеркивает и название книги: для счастья всегда найдется время, и никогда не поздно его искать. Примером тому служат персонажи, которых играют Валентин Смирнитский и Татьяна Кравченко — взрослые Ромео и Джульетта, уже год живущие под одной крышей.
Героиня стремится получить от своего избранника предложение руки и сердца и даже старается вызвать его ревность, публикуя фотографии с самостоятельно купленными цветами в социальных сетях. Между тем ее возлюбленный уже приготовил обручальное кольцо и планирует сделать предложение на Новый год, чтобы момент был по-настоящему волшебным.
В ролях: Екатерина Гусева, Андрей Гайдулян, Валентин Смирнитский, Татьяна Кравченко, Сергей Рост, Дмитрий Хасис, Павел Раков.
«Новогодний ол инклюзив»
31 декабря, в канун Нового года, по всей стране готовятся к празднику. В это время две семьи спешат украсить праздничный стол, открыть шампанское и попробовать оливье. Однако они обнаруживают, что случайно арендовали один и тот же роскошный коттедж по системе «все включено». Главы семейств, старые знакомые и недруги, сталкиваются с дилеммой: кому же придется остаться в доме?
Сложность ситуации усугубляется тем, что в том же районе полиция ведет поиск беглых преступников, и семьи не могут покинуть место. В результате они вынуждены провести вечер вместе. В ходе конфликта между отцами исчезают дети. Теперь перед взрослыми стоит серьезная задача: найти детей, помочь при родах, обезвредить преступников и показать друг другу, что самое важное — это семья.
В ролях: Ян Цапник, Олеся Судзиловская, Юлия Александрова, Роман Попов, Сергей Селин, Наталья Потапова, Александр Златопольский.
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