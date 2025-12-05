Как застраховать себя от несчастных случаев в другой стране: мнение экспертов

Перед отправкой в другую страну рекомендуется получить страховку Фото: Роман Наумов © URA.RU

В новогодние праздники многие россияне отправляются на отдых в другие страны. Путешествия дарят новые эмоции, однако хорошее настроение могут испортить форс-мажоры: травмы, ухудшение здоровья или утеря багажа. Вместе с экспертами разбираемся, для чего нужна страховка при поездках за границу, как ее можно использовать и от чего невозможно застраховаться.

Для чего нужна страховка в путешествиях

В беседе с URA.RU директор проектов «СберСтрахования» Елена Кошелева рассказала, что медицинские услуги за рубежом могут стоить дорого, поэтому страховка — важная часть подготовки к поездке. Она поможет получить качественную помощь и избежать значительных финансовых затрат.

Чтобы воспользоваться защитой, нужно позвонить по номеру, указанному в полисе, — вам направят контакты лечебного учреждения, в которое можно обратиться. Расходы возьмет на себя страховая компания.

Продолжение после рекламы

"Частый случай в путешествиях — травмы. При легких ушибах и царапинах достаточно обратиться в аптеку. Если боль усиливается, есть подозрение на перелом или инфекцию, уже нужен врач. Страховая компания подберет надежную клинику, оплатит лечение и, при необходимости, обеспечит переводчика.

Страховка пригодится при задержке рейса и потере багажа. По полису можно получить выплаты, если вылет задерживается больше чем на три часа. Также компания оплатит каждое место багажа, если он будет потерян.

Что делать, если пропали документы в путешествии

Страховка может понадобиться при утере багажа Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

Если пропали документы, обратитесь в местную полицию за официальным подтверждением. Эта бумага понадобится для восстановления паспорта. Затем свяжитесь с российским консульством или посольством, где подскажут, как оформить временное удостоверение личности для возвращения домой.

При наличии туристической страховки позвоните на горячую линию компании. Специалисты подскажут, что делать, и помогут с нужными контактами. В дальнейшем страховая может компенсировать расходы на оформление документов.

Что делать, если страховки нет, а несчастный случай произошел

В беседе с URA.RU руководитель туристического агентства «Anytravel» и эксперт по туризму Валентина Повод рассказала, что после возникновения несчастного случая, требующего немедленной медицинской помощи, стоит вызывать скорую независимо от наличия страховки.

"В случае наличия страховки все расходы она вам покроет даже постфактум. Обычно с этим нет проблем. А если ее нет, то в большинстве туристических стран экстренная помощь государственной скорой будет бесплатной. От неэкстренной вы всегда имеете право отказаться, если недостаточно средств", — рассказала эксперт.

Валентина Повод также рекомендует проверить, действительно ли вы не имеете страховки. По ее словам, часто люди забывают, что многие банковские карты и программы предоставляют своим клиентам бесплатную туристическую страховку. Часто ее можно найти в приложении банка или оформить бесплатно, просто написав в чат банка. Она начнет действовать день в день, даже если вы уже в поездке и сразу заболели.

Что учитывать, если за рубеж едет беременная женщина или дети

По словам специалиста, если в поездку едет беременная и дети, нужно заранее позаботиться о страховке без исключений. Более того, беременным необходимо оформить отдельную страховку, которая покрывает именно риски при беременности и роды, так как обычные туристические страховки не распространяются на беременность.

"Перед вылетом необходимо проконсультироваться с врачом и взять все необходимые справки по форме авиакомпаний. Вся эта информация есть на сайтах перевозчиков. Там же указано, с какой недели лететь запрещено совсем. Как правило, после 36-й недели беременности на борт уже не пустят", — уточнила Валентина Повод.

Продолжение после рекламы

Она отметила, что при перелетах с беременностью с 32-й по 36-й недели необходимо возить с собой справки и их перевод, где будут указаны все ваши анализы, прививки, диагнозы. В случае преждевременных родов они понадобятся для распределения в чистую зону, чтобы врачи понимали, какие риски и осложнения могут возникнуть.

Что не входит в страховки

По словам Валентины Повод, в стандартные страховки не входят риски, связанные с войной, беспорядками и терроризмом. «Если вы решили поехать на территорию активных боевых действий или поучаствовать в массовом протесте, то это исключительно ваш риск», — объяснила она. Также в этом списке:

⁠Намеренный риск, нарушение закона, суицид, самоповреждение. К намеренному риску относится в том числе алкогольное опьянение.

⁠Опасные виды спорта. Для них необходимо разрешение и отдельная страховка. И то некоторые виды спорта не страхуются вовсе, например, прыжки с веревкой.

Хронические и предшествующие заболевания.

⁠Стихийные бедствия, если вы совершили поездку после предупреждения о них.

⁠Технические катастрофы покрывают перевозчики, это отдельная страховка, которую сейчас можно купить или отказаться, приобретая авиа- и ж/д билеты.

⁠Компенсация упущенной выгоды. Если из-за болезни вы пропустили концерт или перелет, это также не будет вопросом основного туристического полиса.

Также есть страны-исключения, где не действует стандартный полис, поэтому необходимо делать отдельный, если он есть. В этот список входят, например, Афганистан, Йемен, Сомали, Ирак, уточнила эксперт.

Как получить страховку