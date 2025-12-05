С тюменских улиц изъяли сотню килограммов контрафактной рыбы

Рыбой торговали на стихийных рынках Фото: Илья Московец © URA.RU

С улиц Тюмени изъяли более 100 килограммов контрафактной рыбы. При этом по итогам ноября в отношении нелегальных торговцев составили 13 административных протоколов за работу вне специально отведенных мест. Об этом URA.RU сообщили в департаменте потребительского рынка администрации города Тюмени. Проверки прошли совместно с сотрудниками УМВД.

«По итогам ноября в отношении незаконных „предпринимателей“ было составлено 13 протоколов по ст. 1.22 Кодекса Тюменской области об административной ответственности (за торговлю вне мест, установленных схемой размещения нестационарных торговых объектов, и мест проведения ярмарок). В ходе двух совместных мероприятий с сотрудниками УМВД России по городу Тюмени было изъято более 100 кг продовольственной продукции (рыба)», — сообщили в департаменте.