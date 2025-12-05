Логотип РИА URA.RU
Общество

С тюменских улиц изъяли сотню килограммов контрафактной рыбы

05 декабря 2025 в 14:20
Рыбой торговали на стихийных рынках

Фото: Илья Московец © URA.RU

С улиц Тюмени изъяли более 100 килограммов контрафактной рыбы. При этом по итогам ноября в отношении нелегальных торговцев составили 13 административных протоколов за работу вне специально отведенных мест. Об этом URA.RU сообщили в департаменте потребительского рынка администрации города Тюмени. Проверки прошли совместно с сотрудниками УМВД. 

«По итогам ноября в отношении незаконных „предпринимателей“ было составлено 13 протоколов по ст. 1.22 Кодекса Тюменской области об административной ответственности (за торговлю вне мест, установленных схемой размещения нестационарных торговых объектов, и мест проведения ярмарок). В ходе двух совместных мероприятий с сотрудниками УМВД России по городу Тюмени было изъято более 100 кг продовольственной продукции (рыба)», — сообщили в департаменте. 

Адреса правонарушений: ул. Червишевский тракт, 66; ул. Газовиков, 23А; ул. Подшибякина, 15; ул. Республики, 203А; ул. Ватутина, 16; ул. Пермякова, 56.  В департаменте уточнили, что речь идет о торговле вне мест, предусмотренных утвержденной городской схемой размещения нестационарных торговых объектов и площадок для ярмарок. К таким объектам относят павильоны, киоски, палатки и другие временные конструкции, для которых город заранее определяет адреса и требования к оборудованию.

