Владимир Путин назначил нового судью в Тюмени

Анатолий Оболенинов в 2013 году окончил Уральский государственный юридический университет. Его стаж по юридической специальности превышает 12 лет. С 2010 по 2014 год он работал в Курганском городском суде Курганской области, где прошел путь от специалиста 2 разряда до помощника председателя суда. Затем, с 2014 по 2018 год, служил в Курганском областном суде в должностях помощника судьи и помощника председателя суда. С октября 2019 по декабрь 2021 года Оболенинов работал помощником судьи в Ленинском районном суде Тюмени, после чего перешел на должность мирового судьи в Центральном судебном районе города.