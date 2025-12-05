Владимир Путин назначил нового судью в Тюмени
Новый судья вступил в должность со 2 декабря
Фото: Илья Московец © URA.RU
Владимир Путин назначил Анатолия Оболенинова судьей Центрального районного суда Тюмени. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судебной системы.
«Указом президента Российской Федерации № 840 от 14 ноября „О назначении судей федеральных судов и о представителях президента Российской Федерации в квалификационных коллегиях судей субъектов Российской Федерации“ Анатолий Александрович Оболенинов назначен на должность судьи Центрального районного суда города Тюмени», — говорится в документе. 2 декабря Оболенинова представили коллективу суда.
До перехода в статус федерального судьи Оболенинов занимал должность мирового судьи судебного участка № 4 Центрального судебного района Тюмени. На эту должность он был назначен постановлением Тюменской областной думы от 16 декабря 2021 года.
Анатолий Оболенинов в 2013 году окончил Уральский государственный юридический университет. Его стаж по юридической специальности превышает 12 лет. С 2010 по 2014 год он работал в Курганском городском суде Курганской области, где прошел путь от специалиста 2 разряда до помощника председателя суда. Затем, с 2014 по 2018 год, служил в Курганском областном суде в должностях помощника судьи и помощника председателя суда. С октября 2019 по декабрь 2021 года Оболенинов работал помощником судьи в Ленинском районном суде Тюмени, после чего перешел на должность мирового судьи в Центральном судебном районе города.
