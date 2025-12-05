Семьи военных в Тюмени получат приглашения на новогодние представления в цирке

Семьи участников СВО пойдут по льготам в цирк Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Около 4 800 тюменцев из семей участников специальной военной операции получат приглашения на новогодние представления в Тюменском цирке. Праздничные показы пройдут в преддверии Нового года и в каникулы. Об этом в своем telegram-канале сообщил глава города Максим Афанасьев.

«4 800 тюменцев из семей участников специальной военной операции получат приглашения на праздничные новогодние представления в Тюменском цирке. Искренне и глубоко признателен благотворительному фонду „Паритет Добро“ и лично Павлу Галкину, а также всем партнерам проекта „Тюмень для Победы“», — сообщил мэр Афанасьев.

Новогодние представления в тюменском цирке стартуют с 20 декабря. В программе — выступления воздушных гимнастов, экзотические животные, яркие номера и световое шоу.

Продолжение после рекламы