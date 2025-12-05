Семьи военных в Тюмени получат приглашения на новогодние представления в цирке
Семьи участников СВО пойдут по льготам в цирк
Фото: Владимир Жабриков © URA.RU
Около 4 800 тюменцев из семей участников специальной военной операции получат приглашения на новогодние представления в Тюменском цирке. Праздничные показы пройдут в преддверии Нового года и в каникулы. Об этом в своем telegram-канале сообщил глава города Максим Афанасьев.
«4 800 тюменцев из семей участников специальной военной операции получат приглашения на праздничные новогодние представления в Тюменском цирке. Искренне и глубоко признателен благотворительному фонду „Паритет Добро“ и лично Павлу Галкину, а также всем партнерам проекта „Тюмень для Победы“», — сообщил мэр Афанасьев.
Новогодние представления в тюменском цирке стартуют с 20 декабря. В программе — выступления воздушных гимнастов, экзотические животные, яркие номера и световое шоу.
Ранее URA.RU писало, что на заседании областной думы утвердили новую льготу для ветеранов СВО. Для них будет действовать механизм квотирования рабочих мест. Также по инициативе правительства области расширены меры поддержки многодетных семей с детьми-инвалидами.
Что случилось в Тюмени и области? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени», чтобы узнавать все новости первыми!