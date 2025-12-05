Тюменская активистка через суд вернула незаконный памятник жене Хана Кучума
Активистка Луиза Шамсутдинова заявила, что выиграла суд против администрации Тобольского района
Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU
Активистка из Тобольского района (Тюменская область) Луиза Шамсутдинова утверждает, что выиграла суд против администрации Тобольского района и теперь ей должны вернуть памятник жене хана Кучума, изъятый в августе. Соответствующее заявление она сделала в беседе с URA.RU.
«Первого числа у нас был апелляционный суд в части решения о конфискации скульптуры. Суд решил вернуть скульптуру собственнику, мы выиграли суд по возврату изъятой в доход государства скульптуры царице Сузге», — рассказала агентству Шамсутдинова.
В адрес администрации Тобольского района направлен письменный запрос. Ответ на него ожидается.
Летом руководитель татарской организации «Наследие» Луиза Шамсутдинова оказалась в центре скандала из-за попытки без разрешения установить памятник жене хана Кучума — Сузге Ханым на территории историко-мемориального комплекса «Искер» в Тобольском районе. После шумихи в СМИ скульптуру изъяли. Активистка впоследствии была оштрафована на 17, 5 тысяч рублей.
Позже стало известно о том, что администрация Тобольского района обратилась в суд с требованием о сносе всех зданий историко-мемориального комплекса «Искер», включая мечеть. Первое заседание по этому делу состоится в конце декабря.
