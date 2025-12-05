Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Ссылка на Max

Происшествия

В Тюменской области спасли тонущего рыбака

05 декабря 2025 в 16:12
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Мужчина вышел на неокрепший лед

Мужчина вышел на неокрепший лед

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Мужчина провалился под лед во время рыбалки на реке Ишим в Тюменской области. Это произошло 5 декабря вблизи деревни Большой Остров. Пострадавшего успели вытащить на берег очевидцы до прибытия экстренных служб. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Тюменской области.

«Очевидцы не растерялись и успели добраться до провалившегося мужчины еще до прибытия пожарно-спасательных подразделений. Они вытянули его на безопасное место и удерживали в тепле до приезда медиков», — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Тюменской области.

В региональном главке МЧС напомнили жителям, что выход на лед в начале зимы опасен. Устойчивого зимнего режима погоды в Тюменской области еще не установилось, на водоемах сохраняются полыньи и промоины, под снегом могут быть участки тонкого льда.

Продолжение после рекламы

Ранее агентство писало о том, что на озере Темном в Бердюжском районе утонул мужчина. Он вышел рыбачить на неокрепший лед. 

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Что случилось в Тюмени и области? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени», чтобы узнавать все новости первыми!

Подписаться
Следующий материал