В Тюменской области спасли тонущего рыбака

Мужчина вышел на неокрепший лед

Мужчина провалился под лед во время рыбалки на реке Ишим в Тюменской области. Это произошло 5 декабря вблизи деревни Большой Остров. Пострадавшего успели вытащить на берег очевидцы до прибытия экстренных служб. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Тюменской области.

«Очевидцы не растерялись и успели добраться до провалившегося мужчины еще до прибытия пожарно-спасательных подразделений. Они вытянули его на безопасное место и удерживали в тепле до приезда медиков», — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Тюменской области.

В региональном главке МЧС напомнили жителям, что выход на лед в начале зимы опасен. Устойчивого зимнего режима погоды в Тюменской области еще не установилось, на водоемах сохраняются полыньи и промоины, под снегом могут быть участки тонкого льда.

