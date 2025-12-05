Тюменских коммунальщиков переведут на усиленный режим работы

В Тюменской области прогнозируются морозы до -39 Фото: Илья Московец © URA.RU

Энергетики и коммунальные службы Тюменской области переведены в режим повышенной готовности из ‑за ожидаемого резкого похолодания. Об этом сообщили в информационном центре правительства региона. Решение принято на фоне прогноза синоптиков о снижении температуры воздуха до −39 градусов в отдельных районах области на следующей неделе.

«„Россети Тюмень“ и СУЭНКО на период холодов отменили все плановые работы, связанные с отключением потребителей. Подготовлены аварийно-восстановительные бригады, запас материалов и резервные источники электроэнергии», — сообщили в инфоцентре. В компаниях сформированы и укомплектованы аварийно‑восстановительные бригады, подготовлен запас материалов и резервных источников электроснабжения.

Теплоснабжающая организация УСТЭК начала заблаговременно повышать температуру теплоносителя, чтобы не допустить чрезмерной нагрузки на тепловые сети в момент пика холодов. К возможной ликвидации инцидентов готовы 19 специализированных бригад с необходимой техникой и оборудованием. В «Росводоканале Тюмень» заявили о готовности при необходимости оперативно вывести на линию дополнительные выездные звенья для работы на сетях водоснабжения и водоотведения.

