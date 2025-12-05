В Тюменской области прогнозируется похолодание до -40 градусов

Морозы придут в Тюменскую область с 7 декабря Фото: Денис Моргунов © URA.RU

В Тюменской области в предстоящие выходные ожидается резкое похолодание до -39 градусов. Об этом сообщили в информационном центер парвительства региона. Основное усиление морозов прогнозируется в ночь на 9 декабря, затронут северные и центральные районы региона, включая Уватский район.

«С 7 по 9 декабря на территории Тюменской области ожидается поэтапное понижение температуры воздуха: от минус 12–17 градусов в пятницу ночью до минус 27–32 градусов в ночь на понедельник, в Уватском районе местами до минус 34–39», — уточнили в инфоцентре. Там добавили, что ослабление морозов начнется с 10 декабря, однако температура все равно останется ниже климатической нормы.

Уже в ночь на 7 декабря столбики термометров опустятся до минус 12–17 градусов, местами до минус 22. В юго-восточных районах региона ожидается немного теплее — от минус 7 до минус 12 градусов. Днем сохранится умеренный мороз, местами возможен слабый ветер, который будет усиливать ощущение холода.

К 8 декабря ночью температура по области понизится до минус 22–27 градусов, в юго-восточных территориях — до минус 17–22. Днем будет чуть теплее, но останется устойчивый минус. Пик похолодания прогнозируется в ночь на 9 декабря: по данным гидрометцентра, в большинстве районов ожидается минус 27–32, а в Уватском районе — до минус 34–39 градусов. Днем 9 декабря синоптики ждут минус 20–25, местами до минус 30.