Тюменский автоэксперт рассказал, как не платить повышенный утильсбор при покупке машины
С 1 декабря в России начали действовать новые нормы расчета утилизационного сбора
Фото: Никита Сабашников © URA.RU
После повышения утильсбора на некоторые виды иномарок при ввозе в Россию, в Тюмени резко вырос спрос на машины с мощностью двигателя ниже 160 л.с. Об этом URA.RU рассказал автоэксперт Дмитрий Демин. По его словам, приобретение таких авто — единственный законный способ сэкономить на уплате обновленного утилизационного сбора.
«Сейчас в Тюмени наблюдается рост спроса на иномарки с мощностью двигателя ниже 160 л.с. В этом сегменте, к слову хватает автомобилей с достойным соотношением цена-качество. Среди самых популярных моделей, которые тюменцы заказывают в Китае и Южной Корее — Volkswagen Passat, Geely Coolray, Subaru Forester, Toyota Corolla, Mitsubishi Outlander и Nissan X-Trail», — рассказал автоэксперт в беседе с URA.RU.
С 1 декабря льготные тарифы в размере 3,4–5,2 тысячи рублей начали действовать исключительно для автомобилей с мощностью двигателей до 160 лошадиных сил. Для более сильных моторов теперь применяют коммерческие ставки. Размер которых в некоторых случаях превышает несколько миллионов рублей. Изначально планировалось, что эти нормы вступят в силу 1 ноября.
Ранее URA.RU писало о том, что жители Тюменской области стали массово поднимать цены на б/у автомобили с мощностью двигателей свыше 160 л.с. Стоимость машин начала расти с 1 декабря — в тот же день, когда вступили в силу новые коэффициенты расчета утилизационного сбора.
