Сельская ипотека 2025: какую недвижимость можно приобрести

Сельская ипотека запущена в 2020 году для строительства и покупки домов в сельских районах по сниженным процентным ставкам. В рамках программы можно приобрести земельный участок, квартиру в сельской местности или дом. Подробнее о том, какая недвижимость входит в список доступных, и какие территории подпадают под сельскую ипотеку в 2025 году — в материале URA.RU.
Какие дома подходят для Сельской ипотеки
Целевой кредит выдается в рамках госпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий». По сельской ипотеке можно купить:
- земельный участок под строительство дома;
- дом на этапе строительства;
- построенный дом;
- квартиру в многоквартирном доме не выше пяти этажей в опорном населенном пункте, если строительство таких домов разрешено на этой территории.
На какой территории можно взять недвижимость
Главный условием для приобретения недвижимости является нахождение объекта недвижимости в сельской местности или в городе с численностью населения не более 30 тысяч человек, отмечает ипотечный брокер, эксперт по недвижимости Дмитрий Ракута.
По его словам, одним из значительных изменений в правилах сельской ипотеки является введение понятия «опорный населенный пункт». Это местность за пределами городской черты, которая активно развивается благодаря региональным инвестициям. Определением этого списка занимаются региональные власти.
Требования к земельному участку
Земельный участок подходит под программу, если он зарегистрирован в едином госреестре недвижимости, стоит на кадастровом учете и его границы официально определены, то есть проведено межевание. Кроме того, земля должна принадлежать к категории, допускающих строительство жилого дома и к выбранному участку должно быть проведено электричество.
При выборе земельного участка Дмитрий Ракута советует обратить особое внимание на категорию земли, которая подходит под программу. «Я также советую обратить внимание на участки, где проходят магистральные трубопроводы, чтобы не возникли сложности при оформлении. Могут не дать земли под строительство, если они попадают в охранную зону, прибрежные участки, которые находятся в водоохранной зоне. Поэтому важно проверять список ограничений», — заявил эксперт по недвижимости.
Требования к строению на участке
Если территория земельного участка входит в пределы населенного пункта, включенного в программу сельской ипотеки, следует обратить внимание на правовые аспекты строения.
«Одним из основных критериев для дома является его пригодность для постоянного проживания: с коммуникациями — электричеством, водоснабжением, канализацией, отоплением. Площадь дома должна соответствовать нормам, которые устанавливают местные власти. Нормативы лучше заранее уточнить в местной администрации», — заявил эксперт. Этот документ является ключевым для подтверждения прав на недвижимость, причем получение выписки из ЕГРН с личными данными владельцев без их разрешения является невозможным.
«На этапе строительства дома могут быть деревянные, кирпичные, практически из любого материала. Здесь жестких ограничений нет. Важно в этом случае, чтобы продавец был юридическим лицом, когда строительство идет с подрядчиком. При этом подрядчик должен быть аккредитован», — отметил Дмитрий Ракута.
Требования к строительству дома
Срок строительства не должен превышать 24 месяца с момента выдачи займа, если кредит используется на возведение дома. Речь идет как о строительстве собственными силами, так и с привлечением подрядной организации. Также допускается заключение договора купли-продажи, по которому в течение 24 месяцев юрлицо или индивидуальный предприниматель обязан передать покупателю дом с земельным участком.
Кроме того, разрешается строить не только на собственном участке, но и на арендованном. Но в данном случае земля должна быть в аренде у муниципалитета. Эксперт советует перед подачей заявки заранее узнать о требованиях к приобретаемой недвижимости в банке, так как он может ввести доптребования.
Требования при приобретении квартиры
Актуальные на сегодня условия сельской ипотеки допускают покупку квартиры. Речь идет как о новостройке, так и возводимом жилье. Однако есть дополнительные требования: расположение на селе или малом городе, высота МКД — не более 5 этажей и приобретение жилья у первого собственника или застройщика.
Дмитрий Ракута отмечает, что в рамках приобретения обычной квартиры дополнительных ограничений нет. Однако он советует обратить внимание на то, что покупатель должен прописаться в квартире и в течение пяти лет подтверждать статус прописки.
Условия программы
Процентная ставка по ипотечной программе для сельских жителей колеблется между 0,1% и 3% в год. Срок кредитования может достигать 25 лет, а максимальная сумма займа установлена на уровне 6 миллионов рублей для всех регионов. Начальный взнос может составлять до 20%, при этом допускается использование средств материнского капитала. Программа не предусматривает рефинансирование уже существующих ипотечных займов.
Супруги имеют возможность оформить сельскую ипотеку на общую сумму до 12 миллионов рублей. Однако в таком случае их начальный взнос должен быть не менее 40% от стоимости приобретаемой недвижимости.
Требования к получателю ипотеки, пакет документов
Процедура приобретения жилья в деревне или поселке, по сути, не отличается от той, что существует в городах, отмечает эксперт по недвижимости. «Требования к заемщику стандартные: наличие гражданства, регистрации по месту нахождения банка, доход, позволяющий оплачивать кредит, хорошая кредитная история» , — говорит Дмитрий Ракута. Эксперт добавляет, что повышенные требования будут предъявляться к объекту, поэтому перед обращением в банк лучше сделать соответствующую экспертизу, так как неликвидные объекты кредитоваться не будут.
В пакет документов входят:
- заявка на льготный ипотечный кредит;
- паспорт;
- СНИЛС;
- копия трудовой книжки;
- военный билет или приписное свидетельство;
- справка с места работы о доходах и уплаченных суммах налога.
Кто может взять сельскую ипотеку
Программа сельской ипотеки доступна для всех граждан Российской Федерации, проживающих в сельской местности или планирующих переезд туда. Возрастные рамки для участников программы установлены от 21 до 75 лет. Однако следует учесть, что если с 2023 года гражданин уже воспользовался другими формами льготной ипотеки, такими как Семейная, Дальневосточная, Арктическая или ИТ-ипотека, то возможность получения Сельской ипотеки будет исключена.
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