Георгий Муратов намерен попасть в новый созыв облдумы Фото: Георгий Муратов / https://vk.com/grmuratov

Полковник ФСБ в отставке Георгий Муратов намерен стать депутатом Тюменской облдумы. Источники URA.RU сообщают, что он несколько раз заявлял о намерении попасть в парламент в личных беседах.

Единоросс служил в ФСБ 26 лет, после ухода в запас стал генеральным директором ООО «Запсибгазпром-газификация». Был одним из кураторов строительства стратегических объектов в Арктике. В 2023 году избрался депутатом гордумы Тюмени.

Несмотря на статус, у Муратова возникли проблемы при согласовании, говорят инсайдеры. Все из-за неудачи во время выборов в гордуму Тюмени-2023, где он чуть не проиграл праймериз и показал низкий уровень узнаваемости.

Сам полковник сообщил, что не может ни подтвердить, ни опровергнуть информацию. «Я человек, который всегда придерживается партийной дисциплины. Если соответствующее решение рассматривается, то я приложу максимум усилий и сделаю все возможное», — отметил Георгий Муратов в беседе с корреспондентом агентства.