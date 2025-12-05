Пенсионерка из Тюмени упала на улице Вайнера в Екатеринбурге и отсудила 180 тысяч

Пенсионерка сломала руку, подскользнувшись на улице Вайнера Фото: Анастасия Соргина © URA.RU

Тюменка подскользнулась на улице Вайнера в Екатеринбурге и сломала руку. За это суд обязал выплатить управляющую компанию компенсацию в размере 180 тысяч рублей. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

«Пенсионерка в декабре 2024 года, находясь временно в Екатеринбурге, посетила музей и гуляла на пешеходной улице Вайнера. В связи с некачественной уборкой от снега пешеходной улицы женщина поскользнулась и упала. В результате падения она сломала левую руку, что повлекло длительное лечение и восстановление», — сообщили в прокуратуре.

Надзорное ведомство уточнило, что обратилось в суд по месту жительства пенсионерки в Тюмени. Ответчиком стала организация, которая отвечает за благоустройство и содержание участка улично-дорожной сети в Екатеринбурге, где произошел инцидент.

